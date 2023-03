Le XV de France brise la malédiction, Galthié interpelle Laporte

Arnaud De Kanel

Quel exploit ! Après 18 ans sans gagner à Twickenham, le XV de France a brisé la malédiction pour s'imposer largement face à l'Angleterre. Les hommes de Fabien Galthié ont signé une victoire historique dans un contexte toujours aussi pesant, quelques mois après la démission de Bernard Laporte de son poste de président de la FFR. Et l'actuel sélectionneur a eu une pensée pour son ami.

Affamé, le XV de France n'a fait qu'une bouchée de son rival préféré, l'Angleterre, le tout dans l'antre de Twickenham. Une performance majuscule qui a forcé les supporters anglais à quitter le stade avant même le coup de sifflet final. Ce match avait une saveur particulière pour le sélectionneur Fabien Galthié, très ému après la rencontre. Il a remercié tout ceux qui l'ont accompagné depuis sa prise de fonction en 2019, Bernard Laporte compris.

«J’ai une pensée spéciale pour Bernard»

Au moment d'évoquer la victoire historique du XV de France, Fabien Galthié en a profité pour saluer Bernard Laporte, l'homme qui lui a confié les clés du camion bleu en 2019, et qui a depuis démissionné de son poste de président de la FFR à la suite d'un gros scandale. « Il y a beaucoup de joie, de plaisir et d‘émotion. On connaît le lieu… On est souvent venu ici… (il marque une pause) Ce soir, j’ai une pensée spéciale pour Bernard (Laporte). Et puis, c’était aussi très important de rentrer au Stade de France, pour le dernier match face à Galles, avec la possibilité de gagner la compétition », a confié Fabien Galthié en conférence de presse, dans des propos rapportés par Rugbyrama , avant d'en rajouter une couche.

«Il faut partager cette victoire avec tous les gens qui nous accompagnent»