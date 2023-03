Les Bleus humilient l’Angleterre dans un Crunch historique

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

A l’issue d’une performance XXL, les Bleus infligent un 53 à 10 au XV de la Rose sur la pelouse de Twickenham. Une victoire avec le bonus offensif, qui s’inscrit d’emblée comme un exploit magistral avec un score historique. Le temple du Rugby a cette fois basculé en faveur de la France.

Pour le quatrième match du Tournoi des 6 Nations, et à seulement 6 mois de la Coupe du monde, les Bleus ont enfin réalisé un match référence. Une prestation quasi-parfaite qui va énormément servir en vue des échéances à venir. Les hommes de Fabien Galthié ont tout simplement mis K-O l’Angleterre en inscrivant 7 essais. Et surtout ils se donnent encore le droit de conserver le gain du Tournoi. Tout dépendra du résultat entre l’Ecosse et l’Irlande ce dimanche.

7 essais français !

Dès l’entame du match, on a bien saisi que les Bleus étaient venus en territoire anglais pour laver l’affront de 18 ans de disette. Le premier essai n’a pas tardé à venir par l’intermédiaire de Thomas Ramos (2’), à l’issue d’une action collective entamé depuis le camp français. S’en sont suivi les essais de Thibaud Flament (25’) et Charles Ollivon (40’). A la pause, les Bleus mènent déjà 27 à 3 et semblent lancé vers une victoire assurée. Les Anglais reviennent un peu au score après la pause, grâce à un essai de l’arrière Freddie Steward (47’). Mais les coéquipiers d’Antoine Dupont maîtrise le match. Les grattages au sol sont efficaces et la pluie gêne finalement plus les Anglais que les Français. Thibaud Flament, encore une fois auteur d’une performance de très niveau, profite d’un ballon volleyé en l’air par Ollivon pour inscrire le quatrième essai, synonyme de bonus offensif (56’). Mais les Bleus ne s’arrêtent pas là et profitent des moindres espaces laissés par la défense anglaise pour jouer tous les ballons. De cette manière, Thomas Ramos réussit une relance depuis ses 22m et remet la pression sur la ligne d’en-but adverse. Dans un regroupement qui se constitue sur la ligne, Charles Ollivon est finalement le plus prompt (et malin) et aplatit le ballon pour inscrire le 5ème essai des Bleus (59’). Dès lors, le XV de la Rose est sonné. Et tout réussit aux Bleus . Damian Penaud entre alors en piste pour alourdir la note avec deux essais supplémentaires (71’ et 74’).

Les Anglais prennent une leçon