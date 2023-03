Angleterre/France, le Clasico du rugby

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Sans haine ni irrespect, Anglais et Français se retrouvent ce samedi sur la pelouse du Twickenham pour un nouvel épisode d’une rivalité historique. Un bras de fer qu’on appelle le Crunch. Le symbole d’une inimitié d’un instant. Le Clasico du rugby international.

Dans le terme Crunch, il n’y a aucunement la notion de chocolat. Selon le Larousse et le Robert, il s’agit plutôt d’un moment de bascule, un craquement, un moment crucial. Gardons cette dernière définition comme symbole de ce Crunch 2023. Un moment crucial où le Tournoi peut basculer pour l’une et l’autre des équipes. Il basculera pour le vainqueur en un dernier espoir remporter le Tournoi, même sans Grand Chelem. Pour le perdant, ce sera alors le risque d’un bilan plus que mitigé à quelques mois d’une Coupe du monde.

«Encore une fois sur la brèche mes amis»

Nombreux sont les épisodes de l’histoire qui expliquent la rivalité entre la France et l’Angleterre. On pourrait remonter à la Guerre de Cent ans, à la rivalité coloniale, ou aux batailles Napoléoniennes. Mais depuis 1904, la diplomatie a fait son chemin, une entente cordiale a été conclue, et depuis, Français et Anglais combattent ensemble sur les mêmes fronts. A part sur les terrains de sport où les deux camps redeviennent ennemis. Le seul moment de front durant lequel le discours d’Henri V selon l’œuvre de Shakespeare garde encore du sens : « Encore une fois à la brèche, chers amis, encore une fois. Fermez le mur avec votre propre corps. En paix ou en guerre, rien ne convient à un homme que la modestie et l’humilité et l’amour pour les autres. Quand retentissent à nos oreilles les rafales de guerre, nous devons imiter l’action du tigre, même si au fond de nous, nous nous sentons comme des chatons. Appelez Sa joie. Dissimulez l’atroce douleur de votre croix par un cœur Heureux et Reconnaissant qui Voit la Fin. Et Donnez à votre oeil un aspect joyeux »

Un peu comme un PSG-OM

Sur un terrain de rugby justement, les chatons deviennent tigres, et mettent leur corps en opposition. La rivalité sportive franco-anglaise trouve son point de paroxysme régulièrement à la fin de l’hiver au moment du Tournoi des 6 Nations lorsque le XV de France affronte le XV de la Rose. C'est un peu comme un Real-Barça ou un PSG-OM. C’est un Clasico qui a plus de sens et d’enjeu qu’un simple match. C’est alors que les la fameuse amitié franco-britannique fait une trêve. Le climat médiatique se durcit. De l’autre côté de la Manche, le XV de France devient plus qu’un adversaire, c’est un ennemi. Une simple victoire est le Tournoi est réussi. L’arbitrage sera aussi épié, critiqué, et constituera certainement un point de crispation. Bon courage donc au Néo-zélandais O’Keeffe qui sera au sifflet de ce match. C’est ainsi, c’est le Crunch. C’est la bataille de Twickenham. Pourvu qu’on gagne !