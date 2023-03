XV de France : Fabien Galthié prie pour un retour miraculeux

Axel Cornic

Elément clé dans les derniers succès du XV de France, Jonathan Danty n’a pas disputé le moindre match du Tournoi des 6 Nations 2023 jusque-là. Faute à une blessure au genou qui aurait pu être beaucoup plus grave que prévu, avec une opération qui aurait pu couter la Coupe du monde au trois-quart centre. Finalement, il pourrait revenir dès le choc face à l’Angleterre dans le Tournoi des 6 Nations de ce samedi.

C’est une absence très commentée depuis le début du Tournoi des 6 Nations. Devenu un véritable cadre du XV de France aux côtés de Gaël Fickou, Jonathan Danty a dû regarder ses coéquipiers à la télévisions lors des trois premières journées de la compétition. Touché à un genou face à l’USAP en janvier, il n’a en effet pas été retenu capable d’évoluer au plus haut niveau international.

Danty de retour avant l’Angleterre

Déjà avant l’Ecosse, il avait fait son retour avec le Stade Rochelais et également aux entrainements du XV de France. Mais finalement, le choix a été fait de le préserver. « Pour nous, il est toujours en phase de réathlétisation. Il n’est pas à 100 % donc, pour le niveau international, c’est compliqué » avait confié Thibaud Giroud, directeur de la performance des Bleus, en conférence de presse. « On a voulu le faire venir pour voir où il en était. Ça faisait un moment qu’on ne l’avait pas vu. On sait où Jo en est, Jo sait où il en est. On espère l’avoir d’ici la fin du Tournoi ».

Réponse mercredi ?