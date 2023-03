XV de France : Mauvaises nouvelles avant le choc contre l'Angleterre

Thibault Morlain

Le traditionnel Crunch opposant le XV de France à l'Angleterre aura lieu ce samedi 11 mars à Twickenham. Un choc entre deux des meilleures nations du rugby mondial qui promet du spectacle. Mais voilà que pour Fabien Galthié, la préparation est quelque peu minée par les blessures. En effet, le sélectionneur du XV de France a dû revoir ses plans et faire avec les absences de certains.

Pour le 4ème match de ce Tournoi des 6 Nations, le XV de France va se déplacer en Angleterre pour y affronter le XV de la Rose. Après la victoire contre l'Ecosse, les Bleus chercheront à enchainer avec une nouvelle victoire, un succès essentiel si les hommes de Fabien Galthié veulent conserver leur titre. Cela ne sera toutefois pas simple tant en terres anglaises, le XV de France n'y arrive pas. En effet, depuis 1911, la France ne s'est imposée qu'à 11 reprises à Twickenham. Ça s'annonce donc relevé et pour ne rien arranger à cela, les blessures viennent se mêler à la préparation de ce Angleterre-France.

Deux forfaits pour le XV de France

Alors que le XV de France se prépare donc à affronter l'Angleterre, ce sont 42 joueurs qui avaient été appelés à Marcoussis. Malheureusement, Fabien Galthié doit faire avec deux forfaits. Julien Delbouis, centre du Stade Français, ainsi qu'Alexandre Roumat, troisième ligne du Stade Toulousain, ont dû renoncer au dernier moment. Deux absences qui ont été palliées. Ainsi, comme le rapporte RMC , ce sont Thomas Darmon (Montpellier) et Paul Boudehent (La Rochelle) qui ont rejoint le centre d'entraînement du XV de France en vue du Crunch.

Un groupe de 42 à Marcoussis

Fabien Galthié peut donc désormais préparer la rencontre contre le XV de la Rose. Et il a donc 42 joueurs à sa disposition actuellement à Marcoussiss. Les voici :



Piliers : Dorian Aldegheri, Uini Atonio, Cyril Baille, Clément Castets, Sipili Falatea, Thomas Laclayat et Reda Wardi.



Talonneurs : Gaëtan Barlot, Julien Marchand et Peato Mauvaka.



Deuxièmes lignes : Bastien Chalureau, Thibaud Flament, Thomas Jolmes, Romain Taofifenua et Paul Willemse.



Troisièmes lignes : Grégory Alldritt, Paul Boudehent, François Cros, Sekou Macalou, Charles Ollivon, Bastien Vergnes Taillefer et Sacha Zegueur.



Demis de mêlée : Baptiste Couilloud, Antoine Dupont et Maxime Lucu.



Demis d'ouverture : Léo Berdeu, Antoine Hastoy, Matthieu Jalibert et Romain Ntamack.



Ailiers : Ethan Dumortier, Matthis Lebel, Damian Penaud et Enzo Reybier.



Centres : Pierre-Louis Barassi, Jonathan Danty, Thomas Darmon, Gaël Fickou et Yoram Moefana.



Arrières : Romain Buros, Melvyn Jaminet et Thomas Ramos.