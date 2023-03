«Les mecs ont envie de me crever» : La punchline de ce joueur du XV de France

Thibault Morlain

Habitué à jouer les finisseurs avec le XV de France, Sipili Falatea a dû revoir ses plans face à l'Ecosse. En effet, suite à l'exclusion de Mohamed Haouas dès la 10ème minute de jeu, le pilier de l'UBB a fait son entrée plus tôt que prévu. Face à cette situation inattendue, Falatea a pu compter sur les conseils précieux de William Servat afin de partir au combat face aux adversaires, lui le gentil de nature.

Dès la 10ème minute de jeu, le XV de France s'est retrouvé à 14 face à l'Ecosse suite à l'exclusion de Mohamed Haouas. Si cela n'a pas empêché les Bleus de l'emporter, ça a tout de même dû obliger Sipili Falatea a joué durant 70 minutes, lui qui d'habitude rendre en fin de match pour jouer les finisseurs. Le pilier de l'UBB a alors quasiment disputé l'intégralité de la rencontre du Tournoi des VI Nations face au XV du Chardon. Et ce lundi, à l'occasion d'un entretien accordé à Sud Ouest , Falatea est revenu sur cette entrée en jeu.

« Je ne veux pas voir le Sipili gentil »

Alors que Sipili Falatea aurait donc dû entrer en jeu plus tard contre l'Ecosse, le staff du XV de France l'a plus motivé que jamais avant de pénétrer sur la pelouse. Le joueur de Fabien Galthié a alors dévoilé ses échanges avec William Servat, expliquant : « "Will" me parle beaucoup, que ce soit durant la semaine ou avant les matchs. Là, il m'a dit : "Fais ce que tu sais faire, je ne veux pas voir le Sipili gentil. Dès que tu rentres, tu dois marquer ton adversaire". Dès que je l'ai vu, j'ai de toute façon compris ce qu'il allait me dire ».

« C'est eux ou moi »