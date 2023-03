Il pète les plombs avec le XV de France, le verdict est tombé

Pierrick Levallet

Ayant écopé d'un carton rouge contre l'Ecosse dimanche dernier, Mohamed Haouas devait passer devant la commission de discipline ce mercredi matin. Le pilier de Montpellier risquait une grosse suspension après son coup de tête sur Ben White. Le verdict est enfin tombé, et l'addition a été beaucoup moins salée qu'annoncée.

Mohamed Haouas ne sera pas resté longtemps au sein du XV de France. Le pilier droit du Montpellier Hérault Rugby était venu pour remplacer Uini Atonio, suspendu trois semaines à cause d’un plaquage dangereux contre l’Irlande. Mohamed Haouas a alors eu sa chance contre l’Ecosse dimanche dernier. Si la rencontre s'est bien passée pour le XV de France, avec une victoire (32-21), elle a été beaucoup moins glorieuse pour le joueur de 28 ans. Après moins de quinze minutes de jeu, Mohamed Haouas a écopé d’un carton rouge à cause d’un coup de tête infligé à Ben White. Son action a été jugé illicite et dangereuse.

Haouas risquait gros après l’Ecosse

Cité pour « acte de jeu déloyal », Mohamed Haouas est donc passé devant la commission de discipline ce mercredi. Si l’on suivait le règlement de World Rugby, le pilier du XV de France pouvait encourir jusqu’à dix semaines de suspension. Mais l’addition a finalement été plus légère que prévue.

Fin du Tournoi des 6 Nations pour Haouas