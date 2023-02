6 Nations : Il pète un plomb avec le XV de France et risque très gros

Axel Cornic

De retour avec le XV de France face à l’Ecosse (32-21), Mohamed Haouas n’aura pas tenu longtemps puisqu’il a écopé d’un carton rouge après seulement treize minutes de jeu. Une désillusion pour le pilier droit, qui a été cité et va devoir donc passer en commission de discipline ce mercredi matin.

Coupable d’un plaquage dangereux lors du choc face à l’Irlande, Uini Atonio a été suspendu trois semaines et a donc laissé une place libre dans le XV de départ de l’équipe de France. Une place prise par Mohamed Haouas, alors même que Sipili Falatea semblait très bien placé depuis le début du Tournoi des 6 Nations.

Un retour malheureux pour Haouas

Malheureusement pour Haouas et le XV de France, tout ne s’est pas passé comme prévu ! Alors que les Bleus étaient en supériorité numérique et semblaient dominer la rencontre de la tête et des épaules, le pilier du MHR s’est rendu coupable d’un coup de tête sur Ben White, le demi-de-mêlée écossais. Le geste ayant été jugé illicite et dangereux, il a écopé d’un carton rouge après moins d’une quinzaine de minutes de jeu.

Dix semaines de suspension ?