XV de France : Décision radicale de Galthié après ce gros craquage ?

Arnaud De Kanel

Le XV de France s'est fait peur mais a quand même réussi à faire tomber l'Ecosse au Stade de France (32-21). Les hommes de Fabien Galthié se sont rendus les choses compliquées suite au carton rouge de Mohamed Haouas. Le pilier a complètement craqué et cela pourrait lui coûter sa place pour la Coupe du monde qui débutera au mois de septembre.

Aucun match de ce Tournoi des 6 Nations n'est facile cette année et la rencontre face à l'Ecosse l'a encore prouvé. Tout se passait bien pour le XV de France qui menait de douze points en supériorité numérique. Mais tout ça, c'était avant le craquage de Mohamed Haouas. Retenu pour remplacer Uini Atonio au poste de pilier droit, il savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur en vue de la Coupe du monde qui débutera en septembre prochain. Or, il s'est raté. Le Montpelliérain a écopé d'un carton rouge après avoir asséné un coup de tête inutile au demi de mêlée Ben White. Un craquage qui pourrait donc lui coûter sa place au Mondial.

🏉 #SixNations | 🇫🇷⚡️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scénario complètement fou dans ce début de match 😳🟥 Pour son retour en tant que titulaire, Mohamed Haouas est exclu à son tour ! #FRAECO🔴 Suivez le direct : https://t.co/mMA7TONOKY pic.twitter.com/zwnjuOcJGk — francetvsport (@francetvsport) February 26, 2023

«C'est maintenant ou jamais»

Avant la rencontre face à l'Ecosse, l'ancien entraîneur de Mohamed Haouas, Olivier Azam, avait justement rappelé que le pilier n'avait pas le droit à l'erreur. « Après un an d'absence, le staff des Bleus avait envie de le revoir. C'est une façon de le remettre dans le coup, de le récompenser. Atonio dispose d'une tenue de mêlée impeccable. À ce poste, c'est le taulier. Sa suspension tombe à pic pour "Momo". Une équipe joueuse comme l'Écosse peut lui convenir. Il y aura du déplacement chez les avants écossais, de nombreux temps de jeu, ça va envoyer ! Il sera capable de rivaliser. Je n'ai pas de doute là-dessus. Il va répondre présent. C'est aussi une belle opportunité en vue de la Coupe du monde. C'est le moment de prendre le bon wagon. C'est maintenant ou jamais. Il joue sa place dans le groupe pour le Mondial », avait-il lâché dans les colonnes de L'Equipe . Mais encore une fois, il a été pénalisé par son excès d'engagement.

Haouas n'en est pas à son coup d'essai