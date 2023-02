XV de France : il bat un triste record, Galthié veut «le protéger»

La rédaction

Quelle fut dure cette victoire ! Le XV de France a bataillé durant 80 minutes pour venir à bout des Écossais dans ce troisième match du Tournoi des 6 Nations (32-21). Pourtant, les Bleus s'était rendu le match facile en inscrivant un essai transformé dès la 5ème minute de jeu par l'intermédiaire de Romain Ntamack, puis avec l'exclusion de l'Écossais Grant Gilchrist deux minutes plus tard. Mais Mohamed Haouas est retombé dans ses travers et a grandement handicapé son équipe, mais Fabien Galthié ne lui en tient pas rigueur.

Mohamed Haouas doit avoir un contentieux avec les Écossais. Déjà expulsé à Edimbourgh en 2020 après avoir asséné un coup de poing à l'un de ses adversaires, il a réitéré ce dimanche, lors de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations, face à ces mêmes Écossais. S'il n'est cette fois-ci pas question de coup de poing, il a tout de même été maladroit. Dans un déblayage qui semblait anodin, le Montpelliérain assène un coup de tête à Ben White et se fait expulser à son tour, cinq minutes après Gilchrist. Le score était alors de 12-0 et la France semblait se diriger vers un match facile... Avec ce deuxième carton rouge récolté, il devient ainsi le premier joueur de l'histoire du XV de France à se faire expulser deux fois dans un match international.

« Il l'a payé cher »

En conférence de presse d'après match, le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, s'est exprimé sur le carton rouge reçu par Mohamed Haouas : « ça le sort du match et ça nous fait passer à quatorze… Le geste ? C’est une position défensive très dure à tenir. Vous défendez votre ligne d’en-but et vous devez donc dominer la collision. C’est ce qu’il a fait, mais le demi de mêlée adverse s’est baissé sur l’action. A ce moment-là, Momo n’avait ni l’espace ni le temps pour modifier sa position. Il l’a payé cher. »

« Je n'ai qu'une envie : le protéger et l'aider »