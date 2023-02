Coup dur pour le XV de France

La rédaction

Ce dimanche, les Bleus ont battu l’Ecosse avec le bonus offensif. Mais ils ont aussi perdu Anthony Jelonch jusqu’à la fin de saison. Le troisième-ligne toulousain s’est tordu le genou sur un plaquage. Ses ligaments sont touchés

Passé la satisfaction de la victoire contre l’Ecosse, le staff du XV de France est allé au chevet d’Anthony Jelonch qui avait dû quitter ses coéquipiers à la 25ème minute de jeu. Le flanker toulousain venait de sauver la patrie en repoussant en touche le puissant ailier écossais Duhan Van der Merwe à quelques centimètres de la ligne d’en-but. Mais en livrant son corps et confirmant son courage, le Français s’est non seulement assommé, mais il a aussi tordu son genou droit.

Premier examen alarmant

« Les nouvelles ne sont pas bonnes, a expliqué Fabien Galthié en conférence de presse après le match. Le premier diagnostic, c'est une rupture du ligament croisé intérieur. Vous connaissez le protocole pour ce type de blessures. C'est quasiment six mois entre l'opération et la rééducation. C'est aussi pour ça que notre joie est modérée ce soir » . En attendant un examen plus approfondi, le staff des Bleus (et celui du Stade Toulousain) sait donc déjà qu’Anthony Jelonch ne rejouera pas avant la fin de la saison. Son retour devrait coïncider avec le début de la préparation du XV de France pour la Coupe du monde. S’il est rétabli à temps.

Le meilleur français sur les 25 premières minutes