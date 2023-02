Coup de froid pour le XV de France, Galthié face à son cauchemar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Battu par l'Irlande dimanche dernier, le XV de France va devoir se reprendre face à l'Ecosse. Un adversaire, qui n'a pas toujours réussi aux Bleus, et notamment à Fabien Galthié. Assez logiquement, le technicien se méfie de son adversaire du jour. Surtout que le XV du chardon est, toujours, invaincu lors de ce Tournoi des Six Nations.

Coup d'arrêt pour le XV de France. Battus par l'Irlande dimanche dernier (32-19), les hommes de Fabien Galthié ont essuyé leur premier échec depuis juillet 2021. Une défaite, lourde de conséquences puisque les Bleus n'ont plus leur destin entre les mains dans ce Tournoi des Six Nations. Ils vont devoir espérer un faux pas de l'Irlande, mais aussi une victoire face à l'Ecosse ce dimanche. Un adversaire redoutable, vainqueur de l'Angleterre et du Pays de Galles lors des deux premières rencontres.

L'Ecosse, la bête noire de Galthié

Même si le XV de France s'avance comme le favori de cette rencontre, Fabien Galthié se méfie de cet adversaire. Et il a raison. La première défaite de son mandat a été encaissée à Murrayfield en août 2019 (défaite 17-14). On pourrait croire que cette défaite est isolée, mais le sélectionneur avait été, une nouvelle fois, battu par l'Ecosse en mars 2020 (28-17). Une rencontre marquée par le coup de sang de Mohamed Haouas, qui fait son retour dans le groupe Bleus ce dimanche.

Un adversaire, qui n'a pas toujours réussi au XV de France

Si l'on prend l'historique des rencontres, le XV de France a été, régulièrement, surpris par l'Ecosse, réputé pourtant moins puissante. En 2006, les Bleu s avaient été surpris par son adversaire et notamment son maître à jouer, Chris Paterson. Une défaite, qui ne l'empêchera pas de remporter le Tournoi des Six Nations. Par la suite, le XV du chardon l'emportera à deux reprises, en 2016 et 2018. Ne comptez pas, donc, sur Fabien Galthié pour prendre cette rencontre à la légère.

Galthié se méfie de l'Ecosse