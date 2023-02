Danger pour le XV de France, Galthié face à sa kryptonite

La rédaction

Le 26 février prochain, au Stade de France, le XV de France affrontera le XV du Chardon. Si l'Écosse est considérée depuis quelques temps comme une équipe « faible », elle a très souvent posé des problèmes à Fabien Galthié, depuis qu'il est le sélectionneur des Bleus (2019). Et alors que la France a perdu face aux Irlandais, l'Écosse reste sur deux victoires, dont une face aux Anglais.

L'Écosse est-elle taillée pour remporter son premier Tournoi des 6 Nations de son histoire ? Sa précédente couronne, c'était en 1990, dans une époque où l'Italie ne faisait pas partie des concurrents et ou le tournoi se nommait Tournoi des 5 nations. Cela fait donc 33 ans cette année que le XV du Chardon n'a pas remporté ce tournoi et après ses belles victoires face aux Anglais et face aux Gallois, l'espoir est permis. Encore plus face au XV de France de Fabien Galthié...

En tant que joueur, l'Écosse a bien réussi à Galthié

Durant sa carrière de joueur professionnel, Fabien Galthié a eu à affronter 15 fois l'Écosse lors des Tournois des 5 et 6 Nations. Et l'avantage est clairement pour Fabien Galthié, qui faisait partie d'une génération dorée, battant l'Écosse 10 fois, et perdant 5 fois. Avec à la clé, souvent des scores fleuves comme ce 51-16 à Murrayfield en 1998.

En tant que sélectionneur, l'Écosse est la bête noire de Galthié

Depuis qu'il est le sélectionneur, Fabien Galthié se pique très souvent au XV du Chardon. En 2020, la première défaite de son règne à la tête des Bleus est intervenu à Murrayfield, dans un match marqué par le coup de sang de Mohamed Haouas, qui avait donné un coup de poing à un adversaire. Défaite 28-17, deuxième plus large défaite face à l'Écosse depuis 2016. Lors du Tournoi des 6 Nations 2020, rebelote ! Au Stade de France, qui était une forteresse imprenable puisque l'Écosse ne s'y était imposée qu'en 1999, les Bleus, alors en supériorité numérique commettent une bévue, permettant aux Écossais de remporter ce match 27-23, et privant la France du Grand Chelem, et du titre puisque cette année-là s'était jouée à la différence de points avec l'Angleterre. Fabien Galthié a remporté son premier match face aux Écossais lors du Tournoi des 6 Nations l'année dernière, année de Grand Chelem pour la France. Victoire facile 37-16.

XV de France : Retour de Danty dans le groupe https://t.co/SoXRSCO9zZ pic.twitter.com/KYs1HtUmwi — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Points de repères

La rencontre entre les Bleus et l'Écosse sera la 100ème de l'histoire, toutes compétitions confondues. Et pour l'instant, net avantage pour les Bleus avec 57 victoires. Les Écossais, quant à eux se sont imposés 39 fois, et 3 matchs nuls ont eu lieu. Le premier match entre les deux nations a eu lieu en 1910, avec une victoire écossaise.