XV de France : Ils ont tous lâché Galthié à cause d’une suspension

La rédaction

Fabien Galthié a pris la tête du XV de France en 2020 en remplaçant Jacques Brunel, après la Coupe du Monde 2019 au Japon durant laquelle l'équipe de France s'est arrêtée en quart de finale. Mais il a surtout pris une équipe de France huitième au classement mondial et qui sortait d'un tournoi des 6 Nations catastrophique avec 3 défaites dont une énorme à Twickenham face aux Anglais (44-8). La tâche était ardue pour Fabien Galthié qui a réussi à redresser l'équipe de France, malgré des suspensions qui auraient pu plomber son équipe.

Fabien Galthié peut s'appuyer sur une génération dorée avec notamment Antoine Dupont, élu meilleur joueur du monde en 2021. Si son mandat se passe pour l'instant bien avec la Coupe du Monde 2023 en France en ligne de mire, le sélectionneur tricolore a du faire face à des coups durs, qu'il a plutôt bien réussi à gérer : les suspensions de joueurs.

Mohamed Haouas : le coup de sang

Les problèmes de Fabien Galthié liés aux suspensions débutent dès les premiers matchs. Lors du quatrième match du Tournoi des 6 Nations 2020, Mohamed Haouas, révélation du tournoi, disjoncte face à l'Ecosse et assène un coup de poing ravageur gravé dans les mémoires à la 37ème minute de jeu. Résultat, première défaite de l'ère Galthié (28-17) et trois semaines de suspension pour Mohamed Haouas qui risquait jusqu'à 52 semaines.

Paul Willemse : pris la main dans le sac

Lors d'un bouillant France-Galles pour le Tournoi des 6 Nations 2021, remporté aux forceps par les Bleus (32-30), Paul Willemse se fait exclure à la 67ème minute suite à une main dans le visage de Wyn Jones lors d'un déblayage. Paul Willemse écopera de 4 semaines de suspension, qui seront réduites à deux suite aux remords de l'international français.

Antoine Dupont : le choc

Le 12 novembre 2022, la France, invaincue depuis onze matchs, reçoit au Stade Vélodrome l'Afrique du Sud. Dans un match particulièrement violent avec deux cartons rouges, un carton jaune et cinq protocoles commotions, les Bleus finissent par battre les champions du monde en titre (30-26). Durant ce match, Antoine Dupont reçoit le premier carton rouge de sa carrière, suite à son geste maladroit et involontaire sur le sud-africain Cheslin Kobe, alors que ce dernier était dans les airs. il est retombé sur la nuque, lui valant logiquement un carton rouge. La sanction passe de 6 semaines à 4 semaines puis à 2 semaines. L'absence d'Antoine Dupont n'a pas empêché les Bleus de remporter leur dernier match de l'année face au Japon, et ainsi finir invaincu en 2022 (10 matchs, 10 victoires).

Uini Atonio : plaquage haut

Le dernier suspendu de l'ère Galthié est Uini Atonio. Lors du match perdu face à l'Irlande (32-19), suite à un plaquage haut qui a heurté la tête d'un joueur irlandais, le pilier n'a d'abord écopé que d'un carton jaune. Mais lors de la commission de discipline, le franco-néo-zélandais a vu son cas s'aggraver puisqu'il a écopé de 3 semaines de suspension. Mais on l'a vu précédemment, les suspensions n'empêchent pas Fabien Galthié de poursuivre sa marche en avant dans un seul et unique but : la Coupe du Monde 2023, en France.