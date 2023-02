XV de France : Grand danger pour Dupont, Galthié est prévenu

Axel Cornic

Les derniers matchs ont montré une fatigue évidente d’Antoine Dupont, qui entre le XV de France et le Stade Toulousain enchaine les matchs depuis plus d’un an et dont le niveau s’en ressent forcément. Un problème à régler en priorité pour Fabien Galthié, avec la Coupe du monde en France qui approche à grands pas.

Il n’y a aucun doute, Antoine Dupont est actuellement l’un des meilleurs joueurs de la planète... mais forcément pas le meilleur du moment ! Josh van der Flier lui a volé la vedette récemment et pourrait bien l’éclipser totalement, si l’Irlande continue sur ses standards.

Inquiétude, la star du XV de France est proche de la rupture https://t.co/3JhDyj2pWg pic.twitter.com/QsfwdS0YcK — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

« Dès qu'il peut jouer, il veut jouer »

Ancien coéquipier de Dupont au Stade Toulousain, Yoann Huget le connait bien et sait qu’il sait gérer son corps. « Dès qu'il peut jouer, il veut jouer. Il fait les choses à 200 %. S'il ne se sent pas bien et s'il a des douleurs, il aime aussi écouter son corps et échanger avec Ugo (Mola, l'entraîneur de Toulouse) comme il le fait cette année. Le staff joue d'ailleurs vraiment le jeu » a expliqué l’ancien international tricolore d’après L’Equipe . « La gestion des internationaux faite par Ugo est vraiment remarquable. Ce n'est pas facile pourtant parce que les gens viennent au stade pour voir Antoine, Romain et les autres. S'ils ne sont pas sur le terrain, ça change beaucoup mais il faut penser à leur santé ».

« Soit il démarre, soit il est off »