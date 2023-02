6 Nations : Jaminet, Cros... Qui pour relancer le XV de France ?

Axel Cornic

Après deux journées du Tournoi des 6 Nations le XV de France est déjà dans le doute, avec une défaite cinglante subie face à l’Irlande (32-19). Heureusement une pause va permettre à Fabien Galthié de remobiliser ses troupes avant la suite de la compétition et peut-être de venir apporter quelques modifications à son groupe.

Un petit événement s’est déroulé ce samedi, lors de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations. Le XV de France an effet perdu et ce n’était pas arrivé depuis juillet 2021 et la tournée en Australie (33-30), avec un groupe largement remanié. Certains n’étaient peut-être plus habitués et vont avoir une dizaine de jours pour s’y remettre, avant la réception de l’Ecosse au Stade de France le 26 février prochain.

« Il faut apprendre à vivre la défaite »

Après cette rencontre, Fabien Galthié a semblé vouloir rapidement digérer la défaite pour aller de l’avant. « On était sur une série de 14 victoires, elle est là, mais il faut apprendre à vivre la défaite. On sent qu'elle n'est pas très appréciée dans l'équipe, ce n'est pas une amie. Mais elle est là, il va falloir passer la fin de la journée avec » a expliqué le sélectionneur du XV de France. « Il faut faire avec... Il ne faut surtout pas la vivre comme un coup d'arrêt, on apprend aussi en perdant ».

Le retour de Cros, Jaminet aura son mot à dire...

Mais quels joueurs pourraient amener du sang neuf pour la deuxième partie de ce Tournoi des 6 Nations ? Taulier du début du mandat de Galthié, François Cros a fait son retour contre l’Irlande et pourrait bien venir redistribuer les cartes dans la troisième-ligne du XV de France. Derrière, on pourrait également penser à Melvyn Jaminet, même si Thomas Ramos a réalisé des prestations plus que solides dernièrement. Thibaud Flament a impressionné, mais à ses côtés une place pourrait se libérer en deuxième-ligne, avec Romain Taofifenua qui pourrait en profiter.