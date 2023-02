6 Nations - XV de France : Dupont lance le choc face à l'Irlande

La rédaction

Ce samedi, tous les yeux de la planète rugby seront tournés vers l’Aviva Stadium de Dublin, où les deux meilleures équipes du monde vont s’affronter. Cette rencontre entre la France et l’Irlande fait en effet figure de finale avant l’heure dans ce Tournoi des 6 Nations, avec Antoine Dupont qui a tenu à mobiliser ses troupes après un premier match décevant contre l’Italie (29-24).

Il ne reste plus que quelques heures avant l’un des grands rendez-vous de l’année. Favori du Tournoi des 6 Nations et à quelques mois de sa Coupe du monde, le XV de France s’apprête à relever un énorme défi en allant affronter l’Irlande sur ses terres. Un match qui sent la poudre, avec le vainqueur qui pourrait déjà mettre une main sur le trophée final.

6 Nations : Les chiffres du match Irlande - France https://t.co/Jl7BSGQ3pb pic.twitter.com/96kPLSKbUN — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

« J’ai senti une atmosphère plus que positive cette semaine, comme avant tous les grands matches »

Présent en conférence de presse, Antoine Dupont sait que le XV de France devra être à la hauteur d’un évènement mondialement attendu. « La pression monte évidemment, parce qu’on sait l’enjeu de ce match, mais on a la chance d’évoluer ensemble depuis trois saisons pour la plupart. On a vécu des contextes compliqués, où on était favoris, d’autres où on était annoncés perdants » a expliqué le capitaine français. « Il faut que tout cela nous serve pour être prêt et ne pas perdre notre but qui est de gagner. J’ai senti une atmosphère plus que positive cette semaine, comme avant tous les grands matches. On sent qu’il y a plus de concentration, d’envie et d’excitation ».

« C’est sûr que le premier au classement mondial contre le deuxième, cela fait saliver mais... »