Le XV de France passé proche de la catastrophe, Dupont hallucine

Axel Cornic

L’entrée en lice du XV de France n’a pas été des meilleures. Face à l’Italie, les hommes de Fabien Galthié ont remporté une première victoire en ce Tournoi des 6 Nations (24-29), mais la manière n’y était pas vraiment. C’est pour ça qu’après la rencontre, le capitaine Antoine Dupont n’affichait pas un grand sourire...

A la recherche d’un deuxième Grand Chelem consécutif, le XV de France a fait un premier pas en battant l’Italie ce dimanche, sur la pelouse du Stadio Olimpico de Rome. Pourtant, les observateurs sont assez critiques, puisque les Français ont rencontré énormément de difficultés face à une équipe italienne certes séduisante, mais d’un standing clairement inférieur.

«Des fantômes», la presse étrangère dézingue le XV de France https://t.co/5E7qak5KvA pic.twitter.com/PoK9l2it88 — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

« Il n'y a pas de quoi sauter partout après cette victoire »

La réaction d’Antoine Dupont a été assez logique, puisque le capitaine du XV de France n’était pas du tout satisfait de la prestation tricolore. « Il n'y a pas de quoi sauter partout après cette victoire. On a été trop indisciplinés. On doit tourner autour de 20 pénalités (18, ndlr) » a-t-il expliqué, au micro de France 2 . « À ce niveau, ce n'est pas jouable et il faudra rectifier le tir. On va analyser mais on n'a pas su stopper cette contagion qui nous a pris dès le début du match ».

« Il y a plus de négatif que de positif aujourd'hui »