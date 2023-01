6 Nations : Ces records inaccessibles que le XV de France pourrait aller chercher

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Rien n’arrête le XV de France depuis le 6 novembre 2021 et la victoire sur l’Argentine lors de la Tournée d’Automne. Avec 13 succès consécutifs, la bande à Dupont peut viser du très lourd ces prochaines semaines. Un deuxième Grand Chelem consécutif, ce qui n’a jamais été réalisé dans la version à 6 équipes. Mais également le record du nombre de victoires de rang, actuellement codétenu par la Nouvelle-Zélande et l’Angleterre.

A quelques jours du début du Tournoi des 6 Nations, le XV de France arrive forcément en tant que favori de la compétition. Le grand objectif de la Coupe du monde en septembre prochain approche à grands pas et le mois de février pourrait ressembler à une répétition générale avant la grande échéance. Mais cette compétition pourrait aussi permettre aux Bleus d’assumer leur statut de favoris et d’aller chercher plusieurs records d’un coup sur cette édition 2023.

Les Bleus, insurmontables ?

Avec autant de succès depuis un an et demi, le XV de France peut donc croire pleinement en ses chances lors du Tournoi des 6 Nations. Les Bleus auront sûrement à cœur de poursuivre sur leur lancée de l’année dernière et remporter la compétition en réalisant un nouveau Grand Chelem. S’ils y parvenaient, ils rentreraient alors dans l’histoire puisque depuis la version du Tournoi à 6 équipes (2000), personne n’a réussi à réaliser le Grand Chelem deux années consécutives. Les Bleus ont en revanche déjà réussi à s’imposer deux fois d’affilée, en 2006 et en 2007, sans pour autant parvenir à gagner tous leurs matches.

XV France : Un nouvel ovni déniché par Galthié pour le 6 Nations ? https://t.co/6UDUqwEW2Y pic.twitter.com/lLX1LL3Mxj — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

Un record de victoires ?

Nation dominatrice depuis un moment déjà, la France pourrait également aller chercher un autre record : celui du nombre de victoires consécutives. Avec 13 succès d’affilée pour le moment, les Bleus pourraient revenir à hauteur de la Nouvelle-Zélande et de l’Angleterre, tous les deux à 18 (2016 et 2017). Mais pour cela, il faudra réaliser le Grand Chelem dans les prochaines semaines, une belle manière de mettre les choses au clair avant d’entamer la Coupe du monde à domicile.