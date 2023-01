Le fantôme de Laporte continue de planer sur le XV de France

Axel Cornic

Dans quelques jours débutera le Tournoi des 6 Nations, avec le XV de France qui se déplacera à Rome pour y affronter l’Italie. Un Tournoi particulier, puisqu’il précédera la Coupe du monde en France, mais également parce qu’il tombe juste après les démissions de Bernard Laporte au poste de président de la FFR.

Le rugby français change de peau. Au centre d’une énorme polémique, mais surtout poursuivi par le parquet correctionnel de Paris pour plusieurs chefs d’accusations, Bernard Laporte n’est plus président de la FFR. Après avoir pris ses distances de ses fonctions de président il y un mois, il a fini par annoncer son départ au comité dirigeant, qui reste lui en place.

Une star quitte le XV de France https://t.co/zHumDjuQ0i pic.twitter.com/hwBE8HnvhW — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

Un pro-Laporte pour prendre les rênes de la FFR ?

Certains se demandent déjà comment va faire le rugby français à gérer la Coupe du monde qui approche à grands pas, sans un véritable président. Car Patrick Buisson, candidat proposé par Laporte pour devenir président délégué de la FFR, a été refusé par les clubs. La solution pourrait venir justement du comité directeur, qui même avec les défections des derniers jours compte toujours 28 membres proches de Laporte. C’est sans aucun doute l’un d’entre eux qui devrait prendre la suite.

« Bernard c'est un personnage qu'on apprécie tous au sein du groupe, on attend de voir ce qui va se passer »