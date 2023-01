Le calvaire continue pour le XV de France

Axel Cornic

Le Tournoi des 6 Nations débute dans une dizaine de jours et les problèmes s’enchainent pour le XV de France. Après Maxime Lucu, habituelle doublure d’Antoine Dupont, c’est un autre demi-de-mêlée qui s’est blessé récemment. Léo Coly, victime d’une déchirure aux ischios-jambiers, va en effet être absent entre 4 et 6 semaines et va donc obliger Fabien Galhtié à trouver d’autres options.

Le premier match face à l’Italie approche à grands pas, avec un Tournoi des 6 Nations qui revêt une importance toute particulière. Les grandes nations européennes voudront sans aucun doute marquer leur territoire à quelque mois de la Coupe du monde et c’est notamment le cas de la France, qui a remporté le Grand Chelem en 2022.

Lucu forfait pour une bonne partie du Tournoi

La préparation de ce Tournoi 2023 débute toutefois mal pour Fabien Galthié ! Pas vraiment fan du turn-over, le sélectionneur du XV de France est connu pour avoir un groupe assez fermé, avec des titulaires inamovibles... et surtout des remplaçants bien définis. Or, Maxime Lucu s’était installé comme la seule véritable doublure d’Antoine Dupont et va rater le début du Tournoi.

Coly se blesse à son tour

Pour le remplacer, Galthié a fait appel à l'une des promesses tricolores au poste de numéro 9, avec Léo Coly. Ce dernier s’est installé à Montpellier et réalise de très belles choses cette saison. Malheureusement pour lui et pour le XV de France, il s’est blessé ce mercredi à l’entrainement et devrait être indisponible pour une durée comprise entre 4 et 6 semaines. Il va donc rater une bonne partie du Tournoi et Fabien Galthié va désormais devoir lui trouver un remplaçant, sachant que pour le moment le seul plan B semble être Nolann Le Garrec du Racing 92.