Hécatombe au XV de France !

Arnaud De Kanel

Le Tournoi des 6 Nations approche à grands pas et les Bleus seront très attendus pour défendre leur titre. Mais cette année, Fabien Galthié doit faire face à une avalanche de blessures et d'incertitudes. Inquiétant pour les 6 Nations, encore plus pour la Coupe du monde qui se tiendra en France (8 septembre - 28 octobre).

Les internationaux tricolores jonglent entre club et sélection avec plus ou moins de réussite. Plusieurs cadres sont déjà forfaits pour le Tournoi des 6 Nations qui débutera le 5 février prochain pour nos Bleus , adversaires de l'Italie. Fabien Galthié va devoir innover, pas évident pour une équipe qui a déjà la pression du favori et qui se prépare à accueillir sa Coupe du monde en septembre prochain. Un point sur les blessés.

Déjà six absents

Le centre du XV de France est décimé. Gravement blessé au genou, Jonathan Danty est d'ores et déjà forfait pour le Tournoi des 6 Nations et sa présence à la Coupe du monde est également menacée. Fabien Galthié ne pourra pas non plus compter sur Virimi Vakatawa, forcé de prendre sa retraite suite à un problème cardiaque. Arthur Vincent est également forfait pour les 6 Nations après sa rechute au genou. Emmanuel Meafou ne sera pas du voyage non plus puisqu'il n'a pas encore été naturalisé. Sa situation devrait être réglée d'ici la Coupe du monde. Le talonneur du Stade Rochelais, Pierre Bourgarit est aussi forfait. Enfin, c'est Cameron Woki qui a jeté l'éponge la semaine dernière. Victime d'une fracture d'un scaphoïde, il manquera entre 6 à 8 semaines de compétition.

Merci à tous pour vos nombreux messages et votre soutien. Je vais travailler dur pour revenir vite. Je souhaite le meilleur au XV de France pour ce tournoi. Vous me manquez déjà 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/DU92r4jUPn — Cameron Woki (@CameronWoki) January 17, 2023

Beaucoup d'incertitudes