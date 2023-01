Coupe du monde de rugby 2023 : ils risquent gros

Axel Cornic

Dans seulement quelques mois se déroulera sur le sol français la Coupe du monde de rugby, un rendez-vous qu’aucun joueur ne veut rater. Les heureux seront peu nombreux et le groupe semble se restreindre, avec le dernier Tournoi des 6 Nations avant le rendez-vous tant attendu. Et Fabien Galthié semble déjà avoir fait son choix...

Traditionnellement, le Tournoi des 6 Nations précédant la Coupe du monde est une sorte de round d’observation, entre certaines des meilleures nations en lice. Fabien Galthié voudra sans aucun doute marquer le territoire avant d’accueillir la planète à l’automne prochain. On commence d’ailleurs déjà a voir les contours de son XV de France idéal !

Des nombreux blessés

Annoncée mardi, la liste des 42 joueurs convoqués pour le Tournoi 2023 semble être assez proche de ce que semble imaginer Galthié, avec de nombreux cadres. On y retrouve donc Antoine Dupont et Romain Ntamack, mais on dénombre également un pas mal de blessés avec Jonathan Danty, Jean-Baptiste Gros, Baptiste Couilloud et Peato Mauvaka. Le forfait du trois-quart centre de La Rochelle est tout particulièrement délicat, puisque sa convalescence pourrait être plus longue que prévu.

Serin et Raka ont disparu

Ces absences était donc une chance de se relancer à quelques mois de la Coupe du monde... mais certains semblent bien avoir laissé filer leur dernière chance. C’est le cas de Baptiste Serin, qui semblait pouvoir profiter des pépins physiques de Maxime Lucu et Couilloud, mais qui a vu les jeunes Léo Coly et Nolann Le Garrec passer devant lui. Que dire d’Alivereti Raka, qui totalise 8 essais avec Clermont cette saison et qui n’a plus revu le XV de France depuis décembre 2020.

On attend toujours Bamba

Devant on peut trouver Camille Chat, qui n’est même pas un troisième choix à Julien Marchand, tout comme Demba Bamba. Annoncé comme le futur prodige tricolore au poste de pilier, le joueur du LOU ne parvient toujours pas à confirmer au niveau international et Sipili Falatea pourrait bien s’être installé comme une alternative sérieuse pour Fabien Galthié. On peut également noter que Dorian Aldegheri est absent de ce premier groupe pour le Tournoi des 6 Nations, en dépit de sa grande utilisation avec le Stade Toulousain.