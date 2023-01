Coupe du Monde de Rugby : De lourdes pertes déjà confirmées

Axel Cornic

A quelques semaines du Tournoi des 6 Nations 2023 et avant la Coupe du monde qui se tiendra en France, Fabien Galthié a couvert toute l’actualité du rugby tricolore. Ainsi, il a notamment confirmé les différents départs qui auront lieu l’automne prochain dans son staff, de Thibault Giroud à Karim Ghezal, en passant par Laurent Labit.

Dès son arrivée en 2019, Fabien Galthié a eu pour mission de mener le XV de France vers la Coupe du monde 2023. Ca lui réussit plutôt bien, puisque les Bleus ont fait leur retour parmi les meilleures équipes au monde et sont les grands favori d’un Mondial qui se tiendra sur leur terres dans seulement quelques mois. Mais qu’arrivera-t-il après ?

Le visage du staff de Galthié va totalement changer

Car on sait déjà que plusieurs éléments du staff de Galthié partiront après la Coupe du monde. C’est le cas de Karim Ghezal et Laurent Labit, qui ont décidé de ne pas prolonger leur contrat avec la FFR, pour se lancer dans un nouveau projet au Stade Français. Directeur de la performance du XV de France, Thibault Giroud va également partir, puisqu’il rejoindra Yannick Bru du côté de l’UBB. Pour le moment on connaît un seul des remplaçants, puisque plusieurs sources ont évoqué l’arrivée de Laurent Sempéré pour s’occuper des avants.

« Je voudrais saluer le travail de Ghezal, Labit et Giroud, qui quittent le staff »