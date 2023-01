Laporte dans la tourmente, Galthié scelle son avenir

La rédaction

A l’instar de la FFF, la FFR est également empêtré dans une grosse polémique. Dans l’oeil du cyclone : Bernard Laporte. Le président de la fédération fait face à de gros ennuis et a d’ailleurs dû se mettre en retrait après avoir été condamné. De quoi impacter la mission de Fabien Galthié ? Le sélectionneur de XV de France a révélé une grosse demande de Laporte concernant son avenir à la tête des Bleus.

Personnage emblématique du rugby français, Bernard Laporte est aujourd’hui dans la tourmente. Président de la FFR, il s’est mis en retrait en raison de ses ennuis judiciaires. Condamné notamment pour corruption passive ou encore traffic d’influence, Laporte a laissé sa place à Patrick Buissson, tout en faisant passer une énorme consigne à Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France.

« Bernard Laporte m’a demandé de continuer quoiqu’il arrive »

A l’occasion d’un entretien accordé au Parisien , Fabien Galthié s’est confié sur les polémiques qui frappent actuellement Bernard Laporte et la FFR. A ce sujet, le sélectionneur du XV de France a alors révélé : « On suit de près ce qu’il se passe, même si nous, on fait ce qu’on fait de mieux, sur le terrain. Ce que je peux vous dire, c’est qu’en décembre, pendant la période difficile, au plus fort de la tempête, Bernard Laporte m’a demandé de continuer quoiqu’il arrive, de continuer à tracer notre route vers la Coupe du monde 2023. Et de préparer le mandat d’après jusqu’en 2027 ». Pas question donc pour lui de s'en aller et quitter son poste...

« Nous avons besoin de continuité, de visibilité »