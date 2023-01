XV de France : Dupont et Galtier prêts à rentrer dans l'Histoire ? 6 Nations, Mondial... L'année de tous les espoirs

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le XV de France est sur un nuage depuis novembre 2021 et une série de 13 victoires de rang. A l’aube d’un Tournoi dans lequel les Bleus sont favoris, mais surtout quelques mois avant une Coupe du Monde à la maison, le duo Antoine Dupont - Fabien Galthié peut rentrer dans l’Histoire comme aucun autre avant lui en cas de victoire aux 6 Nations comme au Mondial.

Après une année 2022 parfaite en termes de résultats, le XV de France va aborder 2023 avec la défense de son titre au Tournoi des 6 Nations dans quelques jours seulement. Si les attentes sont grandes, les Bleus sont capables d’enchaîner en vue de l’objectif principal : la Coupe du monde à domicile. Malgré des derniers mois difficiles en interne autour des affaires avec la justice, Fabien Galthié se prépare à accueillir ses joueurs avant le premier match contre l’Italie dimanche.

🥰❤️ 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 à tous ceux qui sont venus samedi, partager un moment avec nous à Capbreton. Merci pour tous vos messages, ils nous font chaud au cœur ! #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/xBQmRRJ51I — France Rugby (@FranceRugby) January 29, 2023

Une pression particulière

Devenue sensiblement la meilleure équipe du monde au fil des mois, la France sera vraiment l’équipe à battre et la pression sera différente. « C’est toujours difficile d’arriver à un Tournoi en ayant gagné l’année d’avant. On va être attendu, toutes les équipes vont vouloir nous battre donc il va falloir que l’on soit à notre meilleur niveau et que l’on continue de s’améliorer pour continuer à gagner et assumer notre nouveau statut » a déclaré Antoine Dupont. L’année 2022 a en effet permis aux Bleus de forger leur statut de favori, même face aux nations du Sud et ils auront à cœur de renouveler leur performance de l’année dernière lors du Tournoi pour continuer 2023 dans les meilleures conditions.

Le rêve permis ?

Forcément, avec le Mondial qui se disputera en France en septembre prochain, le XV de France a fait de cette compétition son objectif ultime et le Tournoi des 6 Nations arrive pour tenter de confirmer ce statut. La France n’a jamais été championne du monde malgré trois finales disputées et cette année ressemble beaucoup à l’occasion de rêve de briller, en plus à domicile. De plus, les Bleus restent sur 13 victoires consécutives, la plus grande série dans son histoire, et tentera de faire progresser ce chiffre dans les prochaines semaines. Avec, pourquoi pas, le record de 18 succès de rang détenu par l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande.