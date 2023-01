Baisse de forme, passage à vide... Qu'arrive-t-il à Antoine Dupont, l'OVNI du rugby français ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Étourdissant ces dernières saisons, Antoine Dupont a semblé moins à son avantage lors de la dernière tournée d’automne. Le signe d’un retour à la réalité pour l’OVNI du rugby français ou une simple passade pour le maître à jouer du Stade Toulousain ? Ce Tournoi des 6 Nations devrait apporter une vraie réponse. En voici le début…

Alors que l’année 2023 pourrait être une année historique pour le XV de France, le Tournoi des 6 Nations pointe déjà le bout de son nez pour les Bleus. L’année dernière, ils avaient réalisé le 10e Grand Chelem de leur histoire et auront à cœur d’honorer leur statut en vue de la Coupe du monde qui aura lieu en France. Mais Antoine Dupont, le capitaine et le joueur star de cette équipe, a connu des difficultés lors de la dernière tournée d’automne, même si la France a continué sa série de victoires consécutives. Une chose est sûre, il sera forcément attendu au tournant dans les prochaines semaines.

Family Business 🐓 @FranceRugby pic.twitter.com/d4pTOamrrs — 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗨𝗣𝗢𝗡𝗧 (@Dupont9A) January 25, 2023

Un besoin de souffler ?

Après son Grand Chelem de 2022, le XV de France restait sur dix victoires consécutives, déjà un record dans son histoire et a même réussi à garder cette série en vie en y ajoutant trois victoires de la dernière tournée d’automne. Antoine Dupont était présent lors des deux premiers matches, contre l’Australie et l’Afrique du Sud, et ses difficultés ont été remarquées. Le Français n’a pas réussi à s’exprimer comme il en a l'habitude et a semblé douter. Après tant d’efforts, le capitaine des Bleus avait besoin d’une pause.

Des inquiétudes pour le Tournoi ?

Pas toujours, non plus, à son avantage avec le Stade Toulousain depuis cet épisode, Antoine Dupont n’arrivera pas dans les meilleures conditions pour le Tournoi des 6 Nations qui commence le week-end prochain. Déjà en retard pour rejoindre les Bleus lors de la préparation de la compétition pour raisons personnelles, le demi de mêlée sait que l’attention sera portée sur lui. Quoi qu’il en soit, sa performance sera forcément très surveillée, alors que le XV de France entre en piste dimanche face à l’Italie. Ce Tournoi peut nous en apprendre beaucoup sur la suite des événements cette année. Et sera un révélateur pour notre meilleur joueur également. Sa bonne forme pourrait clairement conditionner la réussite des Bleus, cet hiver comme à l'automne. Après un petit "moins bien", Antoine Dupont pourrait revenir très fort. Au meilleur des moments !