Rugby : Révolution en Champions Cup, Antoine Dupont pousse un coup de gueule

Ce dimanche, le Stade Toulousain entame sa campagne européenne par un déplacement périlleux au Munster. Un adversaire bien connu des Rouge et Noir tandis que la Champions Cup aura la particularité d'accueillir des équipes sud-africaines, ce qui laisse visiblement perplexe Antoine Dupont, qui s'est exprimé sur le sujet en conférence de presse ce jeudi.

Depuis l'annonce de la participation de franchises sud-africaines à la Champions Cup et la Challenge Cup, la nouvelle divise le milieu du Rugby. Sportivement, cela va offrir des oppositions inédites et spectaculaires tandis que certains regrettent une perte d'identité de ces Coupes d'Europe.

«On a un peu du mal à comprendre»

Présent en conférence de presse ce jeudi, Antoine Dupont s'est exprimé sur la présence des équipes sud-africaines en Champions Cup, compétition qu'il va disputer avec le Stade Toulousain. « Pour tous les puristes, c’est un peu difficile à appréhender, on a tous connu la mythique coupe d’Europe. Maintenant voir des nouvelles équipes... c’est une nouvelle compétition qui débute. Ce n’est plus la coupe d’Europe, c’est la Champions Cup et il faut l’aborder comme ça. Mais on a un peu du mal à comprendre par moments », a expliqué le capitaine du XV de France.

Dupont s'attend à un combat