Rugby - Top 14 : Le Stade Toulousain prépare du lourd

Pour le Stade Toulousain, gérer la période automnale est toujours difficile compte tenu de l'absence de nombreux internationaux. Les hommes d'Ugo Mola restent sur trois matchs sans victoire malgré un retour partiel d'internationaux lors de la dernière rencontre contre Lyon. Une réaction est obligatoire ce samedi (17h) face à Perpignan avant d'aborder la Coupe d'Europe.

Si Toulouse figure comme l'ogre du Top 14, le club occitan reste trois matchs consécutifs sans victoire. Une période difficile pour le Stade Toulousain qui a dû s'adapter sans ses nombreux internationaux partis en sélection lors de cette tournée d'automne.

«Remettre l'église au centre du village»

Ce samedi, le Stade Toulousain affronte Perpignan et pourra compter sur un effectif complet ainsi que sur Antoine Dupont, dont la suspension a été réduite. Une victoire est indispensable pour les hommes d'Ugo Mola qui a confié dans des propos rapportés par Rugbyrama : « Il faut stopper cette série décevante et remettre l’église au centre de village » tandis que le pilier gauche Rodrigue Neti est plus mesuré : « Oui il faut se remettre la tête à l’endroit, retrouver notre rugby, et ce match contre Perpignan peut nous faire du bien, mais attention tout de même, c’est une belle équipe. Non nous ne sommes pas focus sur le Munster, même si ce déplacement va arriver vite. Mais oui on espère que samedi sera un bon tremplin, une bonne répétition ».

Se rassurer avant l'Europe