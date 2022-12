XV de France : William Servat prend une grande décision

La rédaction

Bras droit de Fabien Galthié depuis son arrivée aux commandes du XV de France en 2020, William Servat est l'entraîneur des avants des Bleus. Alors que le XV de France va tenter de conserver son titre lors du prochain Tournoi des 6 Nations, l'ancien talonneur toulousain a annoncé qu'il prolongeait son aventure au sein du staff jusqu'en 2027.

Depuis la prise de fonction de Fabien Galthié, le XV de France rayonne. Invaincus en 2022, les Bleus vont tenter de conserver leur titre lors du prochain Tournoi des 6 Nations tandis que l'objectif majeur du XV de France est évidemment la Coupe du monde 2023, organisée en France.

Servat rempile

En charge des avants du XV de France, William Servat s'est longuement confié dans un entretien accordé aux abonnés du Midi Olympique : « Quand on a la chance de vivre de sa passion et surtout d'entraîner les meilleurs joueurs français et on l'espère pour la majorité les meilleurs du monde, c'est quelque chose d'extraordinaire », a-t-il expliqué avant d'ajouter : « Il m'a été donné la possibilité, et j'ai resigné jusqu'après la prochaine Coupe du monde. Je n'en avais jamais parlé encore ». Une bonne nouvelle pour le XV de France qui pourra compter sur l'expertise du Toulousain pour les 5 prochaines années.

«Le projet de l'équipe de France est extraordinaire»