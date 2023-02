XV de France : Antoine Dupont tire la sonnette d'alarme

Arnaud De Kanel

Difficile vainqueur de l'Italie à Rome, le XV de France n'a pas rassuré pour son entrée en lice dans le Tournoi des 6 Nations. Les Bleus ont fait preuve de beaucoup d'indiscipline et n'ont pas franchement dominé un adversaire bien plus faible sur le papier. Avant d'affronter l'Irlande, première nation mondiale, Antoine Dupont met en garde ses coéquipiers.

Tenant du titre et grand favori à sa propre succession, le XV de France a vécu une après-midi compliquée à Rome. Les hommes de Fabien Galthié se sont imposés dans la douleur (24-29) face à une belle Squadra Azzurra . Le capitaine Antoine Dupont a relevé le manque de discipline de son équipe, et s'est projeté sur la rencontre face à l'Irlande en appelant à une réaction de ses partenaires.

«On n'a jamais trouvé la solution»

Antoine Dupont s'est confié en conférence de presse sur l'indiscipline du XV de France face à l'Italie. « Si je savais l'expliquer, on aurait su mieux le gérer en live... On n'a pas su le faire, c'est vrai. On s'est dit d'aller moins contester les rucks, de privilégier la circulation défensive, d'être bien en place car on voyait que quand c'était le cas, on gagnait la ligne d'avantage. Malgré ça, le peu de fois où on allait contester le ballon, on était mis à la faute et on n'a jamais trouvé la solution », admet le capitaine tricolore.

«Il faudra augmenter notre niveau de jeu dans tous les secteurs»