6 nations : Attention au piège contre l’Italie, le XV de France s’inquiète

Plus que quelques jours avant l’ouverture du Tournoi des 6 Nations. Et pour le XV de France, tenant du titre et auteur du Grand Chelem en 2022, cela va débuter par une rencontre face à l’Italie. Sur le papier, les joueurs de Fabien Galthié avancent avec le statut de favori, mais face à Ange Capuozzo et sa bande, les Bleus craignent de tomber dans un piège.

C’est ce dimanche 5 février que le XV de France va lancer son Tournoi des 6 Nations. Pour les joueurs de Fabien Galthié, un déplacement en Italie est prévu. De quoi parfaitement lancer cette édition 2023 ? Avant le début de la rencontre, les Bleus sont bien évidemment les favoris face aux Italiens, loin d’avoir les meilleurs résultats dans ce Tournoi des 6 Nations. Mais on le sait, c’est sur le terrain qu’il faudra aller chercher la victoire pour la bande à Antoine Dupont. Et même face à l’Italie, le XV de France reste sur ses gardes comme l’a fait savoir ce mercredi Anthony Jelonch.

« Il ne faut pas rabaisser cette équipe italienne »

Troisième ligne du XV de France, Anthony Jelonch a annoncé la couleur pour cette rencontre face à l’Italie. « J’ai vu qu’un de mes collègues à Toulouse (Ange Capuozzo) avait dit que les Italiens voulaient nous tendre un piège à Rome, mais c’est vrai que cela peut en être un. Tout le monde nous dit favoris, mais il ne faut pas rabaisser cette équipe italienne qui est en confiance. On sait qu’ils vont nous proposer beaucoup de combat, et même derrière : on voit maintenant qu’ils jouent bien au ballon donc ce sera très dangereux, il faudra faire attention. Mais je pense que tout le monde est vraiment concentré sur ce premier match, on sait très bien que ce sera un combat très dur et on est prêts à le relever », a-t-il expliqué, rapporté par RMC .

« On sera prêts à 100% »