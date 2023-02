Antoine Dupont à nouveau sur le toit de l’Europe ?

Axel Cornic

A quelques jours du début du Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont a été inscrit dans la première liste des candidats au titre de meilleur joueur européen de l’année. Déjà vainqueur en 2021, la concurrence va être rude pour le capitaine du XV de France avec notamment Josh Van der Flier, Eben Etzebeth, Grégory Alldritt ou encore Siya Kolisi.

Depuis son explosion au Castres Olympique, Antoine Dupont n’en finit plus de surprendre. A 26 ans il est déjà la figure de proue du rugby français, que ce soit avec son club du Stade Toulousain ou avec le XV de France, dont il est le capitaine. Mais en cette année 2023 il peut définitivement franchir un cap.

2023, l’année d’Antoine Dupont ?

Car 2023 est l’année de tous les défis pour les Français. Il y a bien sur le Tournoi des 6 Nations qui commence dans quelques jours et qui pourrait permettre au XV de France de décrocher un deuxième Grand Chelem consécutif, mais il y a surtout la Coupe du monde. Ce sera la deuxième de la carrière de Dupont, qui en 2019 s’était arrêté sur un quart de final perdu sur le fil face au Pays de Galles (20-19).

Nommé pour le titre de meilleur meilleur joueur «européen» de l’année 2023

Sur le plan personnel, Antoine Dupont pourrait également progresser. L’EPCR a en effet publié la liste des quinze nommés au titre de meilleur joueur de l’année 2023 en Coupe d’Europe. On y retrouve donc Dupont, mais également ses compatriotes Grégory Alldritt et Julien Marchand, ainsi que son coéquipier en club Emmanuel Meafou. Pour le reste du très beau monde avec les Champions du monde sud-africains Siya Kolisi, Eben Etzebeth et Makazole Mapimpi, mais également les Irlandais Josh van der Flier et Garry Ringrose, ou l’Anglais Elliot Daly.