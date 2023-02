6 Nations : Ce match qui peut tout gâcher pour le XV de France

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

A quelques jours de l’entrée en lice du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations, les Bleus sont les grands favoris pour une nouvelle victoire et, si les planètes s’alignent, un nouveau Grand Chelem. Mais un match peut totalement ruiner la dynamique tricolore. Une rencontre piège et un adversaire dont il faut absolument se méfier… L’Italie.

A force de penser que l’évidence l’emportera, on en oublie les aléas du jeu et les mauvais rebonds. Surtout avec un ballon ovale. La France, deuxième nation mondiale, invaincue en 2022, et tenant du titre avec un Grand Chelem, affronte l’Italie à Rome pour le premier match du Tournoi. Sur le papier, il n’y a pas de quoi trembler. Aucun indicateur ne semble donner tort à tous ceux qui vont mettre tapis sur la victoire du XV de France. Existe-t-il des motifs d’inquiétude ? En cherchant bien, on pourra cependant trouver du crédit à cette squadra azzurra et relever un point le curseur de vigilance de l’équipe de France.

L’Italie est capable de tout

Dans les statistiques du Tournoi des 6 Nations, l’Italie collectionne les cuillères de bois et demeure sans contestation la Nation la plus faible de la compétition. Même sa présence dans le Tournoi est contestée. Pour autant, les Italiens sont parfois capables de fulgurance. A l’image de leur victoire au Pays de Galles la saison dernière. Depuis l’arrivée du Néo-Zélandais Kieran Crowley à la tête de la Nazionale, la sélection progresse. Et surprend. Lors de la série de la dernière tournée d’automne, les Italiens ont largement dominé les Samoa (49-17) avant de s’offrir une victoire historique contre l’Australie (28-27). Des résultats qui s’expliquent aussi par la prise de pouvoir d’une nouvelle génération de joueurs, surement plus talentueuse. Le premier d’entre eux est bien connu en Top 14 : Ange Capuozzo. L’arrière du Stade Toulousain, auteur de deux essais le week-end dernier contre Montpellier, est le dynamiteur de la Nazionale. C’est aussi lui qui a largement contribué aux succès italiens à Cardiff ou contre les Wallabies. Et sa motivation d’affronter les Bleus et de terrasser ses coéquipiers en club sur la pelouse de Rome n’est pas à mettre en doute.

La France va changer sa façon de jouer

A Rome, le plus grand danger pour les Bleus, c’est eux-mêmes. Non pas que l’humilité soit absente du groupe au point de sous-estimer l’adversaire, les Bleus n’ont pas vraiment cet esprit-là. Mais dans l’application des consignes, surtout si elles sont nouvelles, le XV de France peut se fourvoyer et rendre une copie brouillonne. Car face à l’Italie, en théorie, les Bleus auront le ballon. Et c’est malgré tout, exactement l’inverse de la tactique de dépossession habituelle, qui a fait le succès des Bleus jusqu’à présent. En perspective de la Coupe du monde, le XV de France va faire évoluer son jeu, tenter de reprendre la main sur la possession, et maîtriser son jeu offensif. C’est le projet 2023 que le staff du XV de France évoque ça et là dans les différentes interviewes. Reste à le travailler et l’appliquer. Première tentative ce dimanche face à l’Italie. Les Bleus auront-ils déjà intégrer le nouveau logiciel ? Si ce n’est pas le cas, les inquiétudes sur l’issue du match sont possibles.