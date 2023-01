Italie-France : Pourquoi le XV de France peut tomber dans le piège

Axel Cornic

Le Tournoi des 6 Nations va débuter ce dimanche 5 févier pour le XV de France, avec trois déplacements pour seulement deux réceptions. Le premier de ces déplacements mènera les hommes de Fabien Galthié à Rome, pour y affronter une Italie qui a bien changé depuis l’année dernière et qui pourrait bien jouer les trouble-fêtes.

L’année 2023 est celle du rugby, avec une Coupe du monde qui se tiendra pour la deuxième fois en France, après l’édition 2007. Mais avant ça il va falloir se concentrer sur le Tournoi des 6 Nations, qui sera une sorte de juge avant le grand rendez-vous mondial de l’automne prochain. Et le XV de France débutera par un déplacement, avec une rencontre face à l’Italie.

Une Italie qui gagne enfin

Ces dernières années la Squadra Azzurra a souvent été abonnée aux dernières places, voir la dernière, synonyme de cuillère de bois. La mayonnaise semble toutefois enfin prendre pour l’Italie, qui se cherche une génération depuis l’époque des Alessandro Troncon, Martin Castrogiovanni, Sergio Parisse ou Diego Dominguez. La victoire face au Pays de Galles lors du dernier Tournoi (21-22) semble avoir réveillé les Transalpins, qui ont remporté une victoire inédite en novembre 2022 sur l’Australie (28-27).

Garbisi ne sera pas là

Mais l’Italie ne semble pas échapper aux blessures, qui ont aussi posé pas mal de problèmes au XV de France de Fabien Galthié. On apprend en effet ce mardi que Paolo Garbisi, maître à jouer de l’équipe italienne, ne sera pas du rendez-vous face à la France. Une très bonne nouvelle pour les Français, puisque l’ouvreur du MHR est l’un des symboles de la renaissance de l’Italie et connait bien certains tricolores pour évoluer en Top 14.

Ange Capuozzo, la nouvelle star de la Squadra Azzurra

Attention toutefois à la nouvelle pépite du rugby italien, Ange Capuozzo ! Né à Grenoble, l’arrière ou ailier est bien connu, surtout depuis son explosion avec le Stade Toulousain. Certains pensent que son talent aurait pu le mener en équipe de France, mais c’est l’Italie qu’il a choisie et il a déjà crevé l’écran, devenant la grande star de l’équipe. Il n’est pas le seul espoir, puisque de l’autre côté des Alpes on dit le plus grand bien d’Alessandro Garbisi, demi de mêlée du Benetton Tréviso et frère de Paolo, qui pourrait faire son trou au poste de numéro 9 lors de ce Tournoi.