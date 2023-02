6 Nations : 2002-2022, 20 ans après, les Bleus écrivent de nouveau l’Histoire !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

20 ans après son tout premier Grand Chelem dans un Tournoi des 6 Nations, le XV de France a remis le couvert en 2022 avec panache. La précédente édition va longtemps rester en mémoire tant les Bleus ont construit bien plus qu’un collectif puissant et performant. Retour sur ces deux exploits qui pourraient, prochainement, être accompagnés d’un troisième…

2002, le courroux de Laporte

« Pas de faute ! Pas de faute ! » Le discours du sélectionneur Bernard Laporte résonne dans le vestiaire à la mi-temps de ce France - Italie 2002. Pour ce premier match du Tournoi des 6 Nations, les Bleus peinent à séduire face aux modestes italiens. La scène de colère fera de Laporte un personnage charismatique et populaire. Et pour les Bleus, le point de départ d’une formidable épopée jusqu’au Grand Chelem. Le premier 5/5 d’une équipe dans un 6 Nations. Les Bleus de Raphaël Ibanez et Fabien Galthié (déjà !) triomphent de l’Italie (33-12) avant de remporter un match épique au Pays de Galles (33-37), de battre l’Angleterre (20-15), de s’imposer en Ecosse (10-22) et d’écraser l’Irlande (40-5) qui n’avait rien du XV du Trèfle d’aujourd’hui. Un Tournoi acquis aussi grâce à l’avènement d’un système novateur, le "jeu par bloc". Une stratégie consistant à programmer le déplacement des joueurs sur toute la largeur du terrain, en intégrant des avants dans les couloirs. Une stratégie efficace voulu par Bernard Laporte et mis en place par son adjoint Jacques Brunel.



Les Chelemards de 2002 :



Avants : Hall, Magne, Betsen, Privat, Auradou, De Villiers, Bru, Crenca, Ibanez, Pelous, Harinordoquy, Brouzet, Milloud, Bruno, Audebert, Azam, Martin, Poux, Marconnet



Arrières : Jeanjean, Rougerie, Marsh, Traille, Bory, Merceron, Michalak, Albouy, Garbajosa, Brusque, Mignoni, Galthié, Marlu, Gelez.

6 Nations : Ces records inaccessibles que le XV de France pourrait aller chercher https://t.co/b0OQZqqoFG pic.twitter.com/wpg77lcazU — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

2022, le pragmatisme de Galthié

20 ans plus tard, c’est avec les mêmes cadres que la France triomphe à nouveau. Bernard Laporte est devenu le président de la fédération, Raphaël Ibanez le manager général du XV de France, et Fabien Galthié le sélectionneur. Mais sur le terrain, c’est une autre génération qui brille. Celle du meilleur joueur du monde, Antoine Dupont, et de toute une génération de champions du monde espoirs. Un an avant la Coupe du monde en France, les Bleus travaillent leur jeu de dépossession et leur contre-attaque. Ils viennent de battre les All-Blacks au Stade de France (novembre 2021) et veulent préserver leur invincibilité. Comme en 2002, c’est d’abord l’Italie qui subit la loi du XV de France (37-10), avant que l’Irlande ne vienne s’incliner dans ce qui ressemblait déjà à la finale du Tournoi (30-24). Les Bleus enchaînent ensuite en Ecosse (17-36) et au Pays de Galles (13-9) avant de conclure en beauté face à l’Angleterre (25-13) et se s’offrir un dixième Grand Chelem dans l’histoire.



Les Chelemards de 2022 :



Avants : Uini Atonio, Cyril Baille, Demba Bamba, Jean-Baptiste Gros, Mohamed Haouas, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Thibaud Flament, Romain Taofifenua, Paul Willemse, Cameron Woki, Dylan Cretin, François Cros, Anthony Jelonch, Gregory Alldritt.



Arrières : Antoine Dupont, Romain Ntamack, Maxime Lucu, Matthieu Jalibert, Jonathan Danty, Gaël Fickou, Yoram Moefana, Matthis Lebel, Damian Penaud, Gabin Villière, Melvyn Jaminet, Thomas Ramos.