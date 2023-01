6 Nations : Et si l’équipe de France perdait tout ? Le tournoi de tous les dangers à 6 mois de la Coupe du Monde

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le XV de France marche sur l’eau depuis plus d’un an. Avec l’étiquette de favoris pour la prochaine Coupe du Monde, les Bleus n’ont jamais autant dominé le circuit mondial. Pour autant, la peur de voir le projet mis en place par Fabien Galthié s’effondrer est là. Et notamment si la France se manque lors du prochain Tournoi.

Depuis un an et demi, le XV de France éblouit le monde du rugby sur la scène internationale. Les Bleus arrivent en favori pour le Tournoi des 6 Nations, qui débute ce week-end, mais cette étiquette pourrait être difficile à porter. Dans leur histoire, les Bleus n’ont jamais connu un succès aussi fou et restent sur 13 victoires consécutives. Mais le plus grand rendez-vous est prévu en septembre prochain, avec la Coupe du monde à domicile.

Une domination incroyable

Renversants depuis de longs mois maintenant, les Bleus auront à cœur de continuer leur marche en avant. L’année dernière, le XV de France avait parfaitement négocié son Tournoi en allant chercher le dixième Grand Chelem de son histoire. Leur statut confirmé, les hommes de Fabien Galthié ont ensuite bien géré leurs derniers matches en 2022, malgré des victoires difficiles face à deux fortes nations du Sud, l’Australie et l’Afrique du Sud. Avec la plus belle série de victoires consécutives de son histoire, le XV de France a vraiment envie d’arriver en septembre dans les meilleures conditions.

Une compétition dangereuse ?

Forcément auréolé du statut de favori pour le Tournoi, l’Equipe de France peut tomber dans le piège. En effet, en tant que tenants du titre et équipe à battre, les Bleus auront une pression particulière sur les épaules. Et il faudra bien s’habituer pour continuer à avancer paisiblement. Les derniers mois ont été marqués par les scandales au sein de la Fédération française de rugby et un mauvais résultat en février pourrait rebattre les cartes pour le Mondial.