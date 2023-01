Italie - France : Faut-il faire confiance à Thomas Ramos ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Excellent avec le Stade Toulousain, Thomas Ramos a également réussi la Tournée d’Automne avec le XV de France. Suffisant pour que Fabien Galthié le préfère à Malvyn Jaminet pour le Tournoi ? A quelques mois de la Coupe du Monde, le sélectionneur des Bleus doit faire un choix important.

Fabien Galthié n’a que des problèmes de riche. Le vivier français est si dense, qu’il a l’embarras du choix au moment de faire sa composition d’équipe. A l’arrière notamment, le sélectionneur dispose de deux titulaires pour un seul poste. Il faut donc trancher. Melvyn Jaminet ou Thomas Ramos ? Coéquipiers en club depuis le mois d’août, les deux hommes n’ont pas encore vraiment été en concurrence. A Toulouse, Jaminet a joué à l’arrière quand Ramos était aligné à l’ouverture en l’absence de Ntamack. Puis Jaminet a été blessé. Puis Ramos a été suspendu. Bref, la concurrence débute réellement pour ce Tournoi.

Ramos a marqué des points

Pendant la convalescence de l’ancien Perpignanais à l’automne dernier, Thomas Ramos a enfin eu les faveurs du sélectionneur et a brillé avec le XV de France. Les Bleus ont terrassé l’Australie puis les Springboks, avec à chaque fois un Thomas Ramos solide, pragmatique et impérial face aux perches. Au point que la hiérarchie au poste de 15 a évolué. Désormais, difficile de dire qui est le numéro 1 aux yeux de Fabien Galthié.

Ramos titulaire contre l’Italie

Premier enseignement du stage à Capbreton, là où l’équipe de France se prépare avant d’affronter l’Italie : Thomas Ramos devrait débuter à Rome. Déduction faite grâce au jeu des chasubles bleus à l’entraînement. Car pour le staff tricolore, Thomas Ramos correspond un peu plus à une volonté tactique de possession et d’initiative que son concurrent direct. Son expérience au poste d’ouvreur suppose une meilleure maîtrise pour conduire le jeu. Sa palette offensive est plus large que Melvyn Jaminet bien que son jeu au pied soit moins long. Mais face à l’Italie, le XV de France est supposé avoir le ballon et abandonner la stratégie de dépossession qui avait fait sa force jusque-là. Ainsi, Thomas Ramos correspond à la stratégie du moment et à l’adversaire du week-end. Mais Fabien Galthié choisira-t-il la même option au moment d’affronter l’Irlande ?