Rugby - XV de France

XV de France : Thomas Ramos assure, de l’espoir pour l’avenir ?

Publié le 7 novembre 2022 à 16h40

Titularisé par Fabien Galthié contre l’Australie, Thomas Ramos n’a pas déçu. Suffisant pour envisager un avenir durable en Bleu ? Il va falloir encore prouver…

Pour sa deuxième titularisation sous l’ère Fabien Galthié, Thomas Ramos a réalisé une très bonne performance et a largement contribué à la victoire (30-29) française face aux australiens. Dans un match compliqué, l’arrière du XV de France a assumé ses responsabilités et a parfaitement endossé son rôle de buteur.

Le match référence de Thomas Ramos

Dans un match difficile, où les Bleus ont dû batailler pour l’emporter sur le fil (30-29) face à aux Australiens, plusieurs joueurs se sont dégagés notamment l’arrière Thomas Ramos. Le joueur du Stade Toulousain n’a pas manqué de saisir l’opportunité de s’installer dans le XV en inscrivant 20 des 30 points de l’Equipe de France. Impérial face aux poteaux, il a également démontré toutes ses qualités offensives dans le jeu en témoigne ses 113 mètres parcourus ballon en mains.

Fabien Gatlhié convaincu

En conférence de presse d’après match, Fabien Galthié est revenu sur la performance de son arrière : « C’est une belle soirée pour lui comme pour nous. Il a été efficace sous les ballons hauts, très bon au pied, pertinent balle en mains. C’est très bien ». Une déclaration encourageante pour Ramos, qui devrait être reconduit à l’arrière face à l’Afrique du Sud.

Un axe de progression face aux Bocks