Rugby - XV de France

XV de France : L’immense défi de Thomas Ramos

Publié le 5 novembre 2022 à 10h35

Excellent avec le Stade Toulousain, Thomas Ramos a l’opportunité de se montrer sur la scène internationale avec une titularisation contre l’Australie, ce samedi. Une occasion en or de prouver sa valeur et de lever les doutes sur sa capacité à évoluer dans ce XV tricolore.

L’Autumn Nations Series débute ce samedi soir (21h) pour la France avec un choc face à l’Australie. L’opportunité pour le XV de France de se frotter aux nations de l’hémisphère sud à quelques mois du tournoi des six nations, où les Bleus tenteront de conserver leur titre. Cette tournée d’automne s’inscrit déjà dans la préparation du Mondial 2023 et plusieurs joueurs ont l’occasion de se distinguer, notamment Thomas Ramos.

Thomas Ramos au sommet de son art

Depuis le début de saison, Thomas Ramos affiche son meilleur niveau depuis le début de sa carrière. Avec l’arrivé de Melvyn Jaminet au Stade Toulousain, une concurrence folle s’annonçait entre les deux arrières. Toutefois, c’est à l’ouverture que brille le natif de Mazamet. Thomas Ramos a parfaitement assuré l’intérim pendant l’absence de Romain Ntamack, au point de figurer parmi les meilleurs joueurs de ce début de saison.

À l’arrière ou à l’ouverture ?

Alors qu’en club, Thomas Ramos a suppléé Romain Ntamack en 10, en Bleu, il va remplacer Melvyn Jaminet en 15 lors de cette tournée d’automne. Pour le premier match de ce rassemblement, Thomas Ramos sera titularisé au poste d’arrière, un petit événement pour le joueur de 27 ans, toujours appelé, mais rarement dans le XV de départ. Depuis le début du mandat de Fabien Galthié, le Toulousain n’a été titularisé qu’à une seule reprise contre l’Ecosse en mars 2020.



Pour le sélectionneur français, c’est enfin le bon moment pour lancer Ramos : « Comparé à d’autres joueurs depuis le début de notre mandat, Thomas Ramos a eu peu de titularisations, c’est vrai. Il y a eu des performances comme celles de Bouthier, qui lui a permis de prendre le poste, puis de Brice Dulin, puis Melvyn Jaminet », confiait-il en conférence de presse.

L’opportunité de s’installer dans le XV

La polyvalence de Thomas Ramos est un atout qui l’a cependant empêché de devenir titulaire en Bleu. S’il rentre quasiment en jeu à chaque match avec le XV de France, il a toujours été devancé par des spécialistes du poste. Récemment, Melvyn Jaminet s’est imposé à l’arrière tandis que Romain Ntamack et Matthieu Jalibert possèdent une longueur d’avance à l’ouverture.

Galthié l’attend au tournant