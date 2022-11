Rugby - XV de France

XV de France : Baille et Flament titulaires contre l’Australie !

Publié le 3 novembre 2022 à 15h05

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Fabien Galthié et Raphaël Ibanez viennent de livrer la composition des 23 Bleus qui vont défier les Wallabies, ce samedi, au Stade de France, pour le début de cette tournée d'automne. Cyril Baille est aligné d’entrée. Et Thibaud Flament profite du forfait de Paul Willemse.

Le staff du XV de France a choisi la prudence et la stabilité pour aborder le premier test-match de sa tournée d’automne face à l’Australie. Avec le forfait de Paul Willemse, touché à la cuisse, le poste vacant en deuxième-ligne, aux côtés de Cameron Woki, a finalement été attribué au Toulousain Thibaud Flament. Une option plus légère et aérienne que celle optant pour Romain Taofifenua qui prendra place sur le banc. A noter que le staff a décidé de donner du poids au banc de touche en jouant sur une stratégie avec 6 avants et seulement 2 trois-quart en comptant la présence surprise du deuxième-ligne lyonnais Killian Geraci.

6 Toulousains dans le XV de départ

Sans surprise, le contingent toulousain est fortement représenté dans le groupe des 23 choisi par le staff des Bleus. Sur les sept toulousains présents sur la feuille de match, six seront titulaires samedi soir contre les Wallabies (Marchand, Baille, Flament, Jelonch, Dupont, Ntamack, Ramos). Y compris Cyril Baille, à peine remis d’une opération au tendon d’Achille. Le pilier gauche venait à peine de reprendre la compétition en club en entrant seulement 34 minutes sur la pelouse de Bayonne le week-end dernier. Mais le staff des Bleus considère qu’il est prêt et qu’il n’y a pas de raison de se passer de l’un des meilleurs piliers gauches de la planète. Même constat pour Romain Ntamack à l’ouverture. A peine remis de sa blessure et sans la moindre minute de jeu, le Toulousain se retrouve propulser dans le XV de départ. Comme une évidence.

Des places pour le choc France-Afrique du Sud à l'Orange Vélodrome, ça vous dit ? 🏉Tentez votre chance en répondant aux questions 100% rugby ➡️ https://t.co/wfacsEWBwV 🎁#EngagésPourLeCollectif pic.twitter.com/zrzdblEesS — Assurement Rugby (@assurementrugby) October 25, 2022

Ramos à l’arrière, Moefana à l’aile

Pour le reste de la compo qui va débuter samedi soir, le sélectionneur Fabien Galthié a été fidèle aux hommes déjà présents durant le Grand Chelem et qui sont méritants depuis le début de la saison. Ainsi, Thomas Ramos sera bien le titulaire à l’arrière en remplacement de Melvyn Jaminet qui est blessé. Comme en club, il devrait même avoir la responsabilité du but pour soulager Romain Ntamack de cette tâche. Et pour combler l’absence de Gabin Villière à l’aile, le sélectionneur a fait le choix de faire glisser le Bordelais Yoram Moefana, habituel trois-quart-centre. Enfin, l’ex-capitaine Charles Ollivon, déjà de retour lors de la tournée au Japon cet été, profite de l’absence de François Cros pour retrouver une place de choix en troisième-ligne aux côtés de Grégory Alldritt et Anthony Jelonch.

Le XV de départ face à l’Australie