Rugby : Galthié annonce un trajet très spécial pour le XV de France

Publié le 3 novembre 2022 à 14h35

Prévu en tant que titulaire dans la composition du XV de France pour affronter l’Australie samedi soir au Stade de France, Jonathan Danty pourrait être perturbé dans son programme étant donné qu’il attend un heureux évènement dans les jours à venir. Fabien Galthié a tout prévu à cet effet et un avion sera à sa disposition en urgence si besoin.

Présent en conférence de presse ce jeudi, le manager du XV de France Fabien Galthié a communiqué la composition de son équipe pour la réception de l’Australie samedi soir, au Stade de France, pour le premier choc des test-matchs de novembre. Sans surprise, Jonathan Danty sera titulaire au centre avec Gaël Fickou, sauf qu'un évènement de taille pourrait tout relancer pour le joueur de La Rochelle…

Danty prêt à quitter les Bleus à tout moment

Jonathan Danty et sa compagne attendent un enfant attendu pour les jours à venir, ce qui pourrait donc lui faire louper ce grand choc avec le XV de France : « C’est fantastique. J’ai connu la même chose, France Australie à Marseille en 2001. Le lendemain j’ai pris l’avion et j’ai assisté à la naissance de mon fils. C’est ce qu’on a prévu pour Jonathan Danty », a confié Fabien Galthié à ce sujet, qui a donc prévu de faire prendre un avion rapidement à Danty si nécéssaire.

« Tout est planifié »