XV de France : Un grand jeu rugby à l’occasion de la tournée d’automne !

Publié le 3 novembre 2022 à 14h55

A moins d’un an de la Coupe du Monde de Rugby 2023, qui aura lieu en France, le XV de France de Fabien Galthié se prépare avec la traditionnelle tournée d’automne. Trois rencontres pour se jauger à quelques mois, également, du 6 Nations. Mais c’est aussi l’occasion pour les fans de tester leurs connaissances à travers un grand jeu organisé par GMF, partenaire historique du rugby.

Emmené par Antoine Dupont, nouveau capitaine désigné par Fabien Galthié, le XV de France va disputer sa traditionnelle tournée d’automne. Trois rencontres pour s’étalonner face à des adversaires robustes que sont l’Australie (5 novembre), l’Afrique du Sud (12 novembre) et le Japon (20 novembre). Galvanisés par leur victoire étincelante lors du dernier Tournoi des 6 Nations, avec un Grand Chelem à la clé, les Bleus sont plein de confiance. Et malgré la kyrielle de blessés, le collectif tricolore est plein d’optimisme à un an d’une Coupe du Monde à la maison.

