Rugby - XV de France

Pourquoi le XV de France est le favori de la Coupe du Monde 2023 ?

Publié le 29 septembre 2022 à 11h35 par Alexis Bernard

A un an de la Coupe du Monde de rugby, qui aura lieu en France en 2023, le XV de France de Fabien Galthié semble l’équipe la mieux armée pour l’emporter. Le 10 Sport vous explique simplement pourquoi nos Bleus ont toutes les chances de s’offrir le plus prestigieux des trophées, à la maison, et pour la toute première fois de son histoire après trois finales (1987, 1999 et 2011) perdues.

Le XV de France est la seule équipe invaincue en 2022

Incontestablement, le XV de France est en bonne voie pour arriver fort au moment de la Coupe du Monde. Pour preuve, c’est la seule grande nation du rugby à ne pas avoir connu la défaite en 2022. Mieux, les hommes de Fabien Galthié viennent d’enchaîner 10 victoires consécutives et ont placé la France au premier rang du classement mondial, pour la première fois de son histoire. C’est la conséquence d’un Tournoi des VI Nations 2022 parfait avec un Grand Chelem à la clef, qui s’ajoute à une tournée d’automne 2021 qui a vu les Bleus terrasser les All Blacks et une tournée estivale victorieuse au Japon. A quelques jours d’affronter l’Australie (le 5 novembre) et les champions du monde Sud-Africains (le 12 novembre) au Stade de France, le XV de France est incontestablement l’équipe en forme du moment.

Le XV de France possède quelques-uns des meilleurs joueurs du monde à leur poste

Si les Bleus gagnent, c’est le résultat d’un travail collectif de toute une équipe, bien dirigé par un staff de qualité - jamais la France n’avait eu un staff si complet pour un Mondial -, mais c’est aussi grâce à des individualités fortes que nous jalousent toutes les autres nations. A commencer par le meilleur joueur du monde 2021, Antoine Dupont. S’il n’a rien gagné en 2022 avec le Stade Toulousain, ses performances avec le XV de France sont toujours de très haut-niveau. Cela lui a d’ailleurs valu d’être une nouvelle fois élu par ses pairs « meilleur international français » lors de la dernière Nuit du Rugby . Son talent fait de lui le meilleur 9 de la planète à l’heure actuelle. Et avec son compère toulousain, Romain Ntamack, ils forment incontestablement la meilleure charnière du monde. Le demi-d'ouverture, bien que gêné actuellement par une blessure au tibia, a lui aussi pris une ampleur considérable dans le jeu du Stade Toulousain et du XV de France. Son sang-froid et sa maturité font de lui le meilleur ouvreur du moment. Un joueur capable de distribuer le jeu autant que de conclure les actions. Un talent rare. Sans compter sur le pilier toulousain Cyril Baille ou le troisième-ligne centre rochelais Grégory Alldritt, tous deux devenus des références mondiales à leur poste. Mais aussi Damian Penaud, Gaël Fickou, Julien Marchand... Jamais le XV de France n’avait possédé un vivier si large et si talentueux.

🇫🇷 Antoine Dupont, élu meilleur international Français pour la saison 2021-2022 🏆Un nouveau trophée individuel pour le capitaine du XV de France avant une saison cruciale avec la Coupe du Monde 2023 en France 🤝 pic.twitter.com/7pMvTxgwmH — SPORTRICOLORE (@sportricolore) September 27, 2022

Les Nations du sud sont en déclin

A un an de la Coupe du Monde, le moral n’est pas au mieux chez certaines des grandes nations du rugby. Notamment dans l’hémisphère sud. Si le Rugby Championship vient de se terminer avec un nouveau succès de la Nouvelle-Zélande, les All Blacks traversent actuellement une crise sportive sans précédent après un été bien compliqué, qui les a vu s’incliner quatre fois en neuf matches. Le sélectionneur Ian Foster est sur la sellette. Il est jugé responsable des affronts subis à domicile contre l’Irlande et l’Argentine durant l’été. La vindicte populaire a été telle que le sélectionneur et certains joueurs ont été menacés de mort. Pas idéal à un an du Mondial. L’Australie aussi n’est pas mieux. Les Wallabies viennent de s’incliner largement 40-14 en Nouvelle-Zélande et affiche un bilan de moins de 50% de victoires sur l’année écoulée avec notamment des défaites à domicile contre la France et l’Angleterre, mais aussi en Ecosse et au Pays de Galles. On est loin des standards habituels pour le XV d’Australie. Et preuve que la domination des nations du sud sur celles du nord est révolue, l’Afrique du Sud a également été battu à domicile par le Pays de Galles en juillet dernier. Depuis plusieurs mois, le rapport de force n’est plus le même. Il s’est inversé. A l’heure actuelle, l’Irlande, l’Angleterre, le Pays de Galles, et la France paraissent mieux armées pour bien figurer au Mondial.

Le Mondial se joue en France

C’est une statistique discutable car seuls les All Blacks de 1987 et 2011, et les Springboks de 1995 ont réussi à triompher lors d’un Mondial à domicile. Ce qui ne fait que 3 sur 9 Coupes du monde. Mais d’évidence, la Coupe du Monde en France avantage le XV de France. Les Bleus garderont le confort de leur cocon habituel à Marcoussis et profiteront de l’engouement du public français dans des stades pleins et avec de nombreux repères. Au Stade de France, les Bleus sont à la maison. Les récents succès contre les All Blacks ou lors du Grand Chelem ont nourri les liens entre les joueurs et l’enceinte de Saint-Denis. Dans cette arène, le XV de France n’a plus perdu depuis le 26 mars 2021. Ce jour-là, l’Ecosse était venu étonnement battre Antoine Dupont et son équipe (23-27) à l’occasion du Tournoi des VI Nations. Depuis, les Bleus sont invaincus à domicile et ont triomphé consécutivement contre l’Argentine, la Géorgie, la Nouvelle-Zélande, l’Italie, l’Irlande et l’Angleterre. Un contexte qui rappelle avec plaisir les caractéristiques du Mondial de football en 1998. Souhaitons à la bande à Fabien Galthié le même dénouement que pour les hommes d’Aimé Jacquet.