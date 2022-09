Rugby

Rugby : Un nouveau partenaire historique pour la Coupe du Monde !

Publié le 8 septembre 2022 à 21h02 par Alexis Bernard

A un an de la Coupe du Monde 2023 de rugby, qui aura lieu en France, GMF sera Sponsor et Assureur officiel de la compétition. Partenaire emblématique et historique du rugby français, le premier assureur du service public explique le choix de cet engagement toujours plus fort pour soutenir la discipline, ses acteurs et l’ensemble de ses passionnés.

Aux côtés du Top 14 et du XV de France depuis maintenant 37 belles et longues années, GMF a fait de son mariage avec le rugby l’un des piliers de son engagement. Une histoire qui écrit un nouveau chapitre de son existence à un an d’un événement que tous les amoureux du rugby attendent de pied ferme : la Coupe du Monde. En 2023, après l’extraordinaire édition de 2007 qui a sacré l’Afrique du Sud de Percy Montgmery aux dépens du légendaire Johnny Wilkinson, elle aura lieu en France (8 septembre – 28 octobre 2023). 20 équipes, 48 rencontres, 9 stades et un Sponsor – Assureur officiel de premier plan ! GMF vient en effet d’officialiser son engagement auprès du Mondial 2023, pour le plus grand bonheur de son Directeur Général, Jérôme Roncoroni : « En tant que partenaire historique du rugby français, nous sommes très heureux et fiers de nous associer à la Coupe du Monde de Rugby 2023, comme Sponsor Officiel et Assureur Officiel. Cet évènement sportif est l’occasion pour GMF de porter haut les valeurs de solidarité, d’engagement et d’esprit d’équipe que nous partageons avec le rugby depuis 37 ans ».

𝐉-𝟑𝟔𝟓...!!! 🔥Dans an, jour pour jour, débutera la plus belle et prestigieuse des compétitions : 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐔𝐏𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐎𝐍𝐃𝐄 @France2023 😍Vous avez aussi hâte que nous ? 🥳#EngagésPourLeCollectif @FranceRugby @France2023 #1YTG #RWC2023 @GMF_assurances pic.twitter.com/lChyKRC8Ht — Assurement Rugby (@assurementrugby) September 8, 2022

Lutter contre toutes les formes de discrimination