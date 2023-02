6 Nations : Les grands absents de l’édition 2023

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

L’édition 2023 du Tournoi des 6 Nations débute ce week-end mais plusieurs grands joueurs manquent à l’appel. A huit mois du Mondial, le XV de France devra faire sans Cameron Woki, Jonathan Danty ou Peato Mauvaka. Les adversaires des Bleus aussi ont des absents qui vont compter.

Pour jouer ce Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié a dû composer sans plusieurs joueurs cadres de son effectif. Conséquences des blessures contractées en Top 14, le sélectionneur du XV de France ne peut pas aligner la même équipe qui a remporté le précédent Tournoi, ou préserver l’invincibilité des Bleus durant l’automne. C’est ainsi. Du côté français, plus qu’ailleurs, l’infirmerie est bien remplie. Et chaque week-end un peu plus.

5 Chelemards 2022 absents

Parmi les cadres habituels, les absences de Maxime Lucu (cheville), Cameron Woki (scaphoïde), Jonathan Danty (genou), Jean-Baptiste Gros (bras) ou Peato Mauvaka (doigt) s’ajoutent à la convalescence d’Arthur Vincent (genou) et perturbent le groupe habituel des 23 joueurs présents sur la feuille de match. Les cinq premiers ont largement participé au Grand Chelem du Tournoi 2022. Et malheureusement pour le staff des Bleus, ce ne sont pas les seuls éléments à déclarer forfait pour le début du Tournoi 2023. Parmi les appelés, le deuxième-ligne montpellierain Florian Verhaeghe (épaule), les Rochelais Paul Boudehent et Pierre Bourgarit (genou), le jeune demi-de-mêlée Léo Coly (cuisse), et depuis dimanche dernier, le troisième-ligne de Montpellier Yacouba Camara (genou) ont rejoint l’infirmerie. Pour certains, un retour avant la fin du Tournoi est envisageable (Lucu, Mauvaka, Boudehent). Pour d’autres, la convalescence risque de durer et leur place dans le groupe pour disputer le Mondial est en danger (Camara).

Le XV de la Rose amoindri, le Trèfle préservé

Du côté des adversaires de Bleus, les infirmeries sont largement moins denses. L’Italie sera au quasi complet pour affronter le XV de France dimanche, le Pays de Galles n’a, pour le moment, pas de grosses absences. Idem pour l’Ecosse. Et le XV d’Irlande va démarrer le Tournoi avec une équipe type. Seul le centre ou arrière Robbie Henshaw, blessé au poignet, ne pourra jouer les deux premiers matchs contre le Pays de Galles et la France. En revanche, le XV d’Angleterre est plus impacté. D’abord parce qu’avec l’arrivée d’un nouveau sélectionneur (Steve Borthwick), qui va disputer son premier match samedi contre l’Ecosse, on ne connait pas encore le XV type. Mais surtout parce que Steve Borthwick doit en plus faire sans quelques cadres de l’effectif. Et notamment le troisième-ligne de Northampton, Courtney Lawes, blessé au mollet. Mais aussi le centre Henry Slade (hanche), le troisième-ligne Tom Curry (cuisse), le centre Elliot Daly (cuisse), et les talonneurs George McGuigan (genou) et Luke Cowan-Dickie (cheville), tous des titulaires potentiels.