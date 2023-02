«On n'a pas atteint nos objectifs», Il lance l'alerte pour le XV de France

La rédaction

Alors que le tournoi des six nations commençait ce dimanche pour le XV de France, les Bleus se sont imposés face à l’Italie d’Ange Capuozzo sur le score de 29 à 24. Cependant, la prestation d’ensemble de l’équipe n’a clairement pas plu au coach Fabien Galthié qui s’est offert une analyse d’après-match.

Le XV de France a tout juste « fait le travail » en allant s’imposer sans la manière en Italie pour leur premier match du tournoi des six nations. Vainqueur avec seulement 5 petits points d’écarts, les Bleus ont commis des erreurs évitables, et ne se sont pas tant rassurés que ça pour la suite du tournoi. Dans des propos rapportés par le journal l’Équipe , le sélectionneur Fabien Galthié est revenu sur la performance mitigée des siens.

«Une performance mitigée» selon Fabien Galthié

Dans le journal l’Équipe , le sélectionneur du XV de France en a profité pour livrer une analyse à chaud sur la performance de ses joueurs après la courte victoire face à l’Italie à Rome (29-24) : « On est satisfaits de l'avoir gagné, d'avoir pris le bonus offensif - deux des objectifs qu'on s'était fixés - mais on doit reconnaître que c'était dur. La performance est pour le moins mitigée, elle nous laisse un goût amer. On n'a pas atteint tous nos objectifs sur ce match, c'est clair » .

Galthié ne dramatise pas pour autant sur la performance du XV de France