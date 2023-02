6 Nations : La place de l’Italie dans le Tournoi est-elle menacée ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Depuis la naissance du Tournoi des 6 Nations en 2000, la sélection italienne collectionne les cuillères de bois. Malgré l’émergence de jeune prodige comme Ange Capuozzo, la présence de la Nazionale dans le cercle fermé des meilleures nations européennes est souvent remise en question. Des nations comme la Géorgie ou l’Afrique de Sud frappent à la porte.

C’est un marronnier des questions de l’hiver. A l’heure où débute le Tournoi des 6 Nations, les mêmes interrogations : L’Italie va-t-elle réussir à gagner un match ? L’Italie a-t-elle encore sa place dans ce Tournoi ? Car pour la Nazionale , depuis 2000, les cuillères de bois s’enchaînent. 17 fois lanterne rouge et seulement 13 matches gagnés en 23 éditions. C’est un bilan famélique pour une nation qui promettait une sérieuse évolution rugbystique. Pire, le rugby italien stagne depuis 15 ans, et entrevoie un léger mieux seulement depuis la victoire historique à Cardiff lors du précédent Tournoi. Avant ça, les transalpins ont enchaîné une série de 35 défaites consécutives depuis le Tournoi des 6 Nations 2015.

La Georgie en pôle

Pour certains observateurs, l’Italie n’a plus sa place dans le bal des grandes nations du rugby. Sa présence dans le Tournoi doit être mis en concurrence. Mais par qui ? Le retour au Tournoi des V Nations étant inenvisageable, il faudrait donc remplacer l’Italie par une autre nation méritante. Soit par un principe de promotion/relégation avec une équipe du Tournoi B. Soit en invitant une nation plus apte à jouter contre les Anglais, Gallois, Irlandais, Ecossais et Français. Régulièrement vainqueur du Tournoi B, et actuelle 13ème nation mondiale (juste derrière l’Italie), la Géorgie est le plus souvent citée en exemple. Les Georgiens ont par ailleurs battu la Nazionale 28-19 en juillet dernier. Preuve qu’ils ont le niveau. Mais difficile pour le moment d’imaginer des déplacements à Tbilissi plutôt qu’à Rome pour les organisateurs du Tournoi. Derrière la Géorgie, le Portugal, récemment qualifié pour la Coupe du Monde, ou l’Espagne, sont en progrès. Mais encore loin des exigences des 6 Nations.

Et pourquoi pas les Springboks