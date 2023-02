Rugby : A 40 ans, il garde un espoir de jouer une sixième Coupe du monde

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Même s’il est absent de la Nazionale depuis 2019, Sergio Parisse ne renonce pas à son rêve de jouer la Coupe du monde en France à l’automne prochain. Il a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière à la fin de la saison. Mais il ne tire pas un trait sur la sélection.

Dans une interview accordée à Midi Olympique , Sergio Parisse a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière professionnelle à l’issue de la saison en cours. Le troisième-ligne de Toulon, déjà âgé de 39 ans, a enfin dit stop : « Je terminerai en juin prochain. Et cette fois, c'est sûr, a expliqué Sergio Parisse qui avait déjà annoncé sa retraite en 2021 avant de prolonger d’une saison avec le RCT. Je sais qu'il y aura, après 20 ans passés dans de rugby professionnel, des moments difficiles. Je sais que le rugby me manquera et j'essaie de m'y préparer dès à présent, histoire d'aborder cette période de ma vie dans les meilleures conditions possibles ».

La Coupe du monde en objectif

Mais Sergio Parisse ne tire pas vraiment un trait sur sa carrière internationale. Même s’il n’est plus dans les petits papiers du nouveau sélectionneur de la Nazionale, Kieran Crowley, il garde espoir pour disputer la Coupe du monde en France à l’automne prochain. « Je n'ai pas fait une croix sur ma carrière internationale, explique Sergio Parisse. Je crois même encore faire partie des radars et si le sélectionneur m'appelle, je répondrai avec plaisir. D'ici là, j'essaie de me concentrer sur les choses que je maîtrise, ma forme physique, mon hygiène de vie, mes performances ».

Une sacrée expérience

Pour le moment, même s’il n’est pas blessé, Sergio Parisse n’est pas dans le groupe italien pour le Tournoi, et ne jouera donc pas contre la France dimanche à Rome pour le premier match du Tournoi des 6 Nations. Kieran Crowley a fait le pari de la jeunesse pour renouveler son effectif. Mais l’expérience du troisième-ligne de Toulon sera peut-être nécessaire à la sélection italienne d’ici l’automne prochain. Sergio Parisse compte 142 sélections et a déjà disputé cinq Coupe du monde. Alors pourquoi pas une sixième ?