Boudjellal lâche une bombe pour Bernard Laporte

La rédaction

Après avoir démissionné du poste de président de la Fédération Française de Rubgy qu'il occupait depuis 2016, Bernard Laporte est en proie à des problèmes judiciaires. Condamné en décembre 2022 pour trafic d'influence, l'ancien sélectionneur du XV de France est attaqué de toutes parts. Mais Mourad Boudjellal, ancien président du RCT dont Laporte a été l'entraîneur entre 2011 et 2016, le défend.

Si Bernard Laporte doutait de la loyauté de Mourad Boudjellal à son égard, il est vite rassuré. Après l'avoir défendu lundi dans les colonnes de Ouest France , l'ancien président du club de rugby de Toulon en a remis une couche ce mardi, avouant que quelques dossiers pourraient sortir de la bouche de Laporte.

« On s'est sabordé tout seul »

Sur Eurosport , la chronique de Mourad Boudjellal intitulée Mourad de Toulon , portait le sceau du scandale au sein de la FFR : « Bernard Laporte a démissionné de la FFR. Certains s'en sont amusés en disant 'Laporte a pris la porte'. Mort de rire, bravo pour la trouvaille. Est-ce qu'on ne s'est pas sabordé tout seul ? Qui aujourd'hui va être la pour donner de l'énergie à l'équipe de France ? Qui va être là pour taper dans le vestiaire quand ça n'ira pas ? Qui va être là pour faire du lobbying ? Parce que ne rêvons pas ! Toutes les grandes nations font du lobbying pour avoir l'arbitre qu'ils veulent bien pour les grands matchs de Coupe du Monde, et ça va se jouer à pas grand chose. Qui aura suffisamment de poids, qui aura le poids de Bernard Laporte pour aider l'équipe de France à exister face à tous les vautours des autres nations qui veulent nous piquer la Coupe du Monde qui devrait nous revenir cette année ? Est-ce qu'on ne s'est pas sabordé tout seul ? Qui va remplir les stades ? Qui va emmener le rugby français tout en haut ? Qui en a les épaules suffisamment larges ? Je ne vois pas. Qui est meilleur entraîneur que Fabien Galthié ? Et est-ce que Fabien Galthié ne va pas être démotivé de ne plus pouvoir travailler avec son mentor, avec son papa qu'est Bernard Laporte ? On s'est tiré une balle dans le pied, ça pouvait attendre, il est encore présumé innocent. »

Après Laporte, nouveau scandale dans le rugby https://t.co/Glf3czjToN pic.twitter.com/9cNvwZL8jK — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

« Si Bernard il ouvrait sa gueule, il y en a quelques uns qui tomberaient très très vite »